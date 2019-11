Lansat la început lunii august a acestui an, proiectul BursaTheMotans, destinat tinerilor care sunt pasionați de domeniul pe care și l-au ales, dedicați și serioși în ceea ce-și propun să facă, a ajuns deja la cei 5 câștigători.

Aceștia au primit deja o primă parte din suma întregii burse, sprijin care îi ajută să-și urmeze pasiunea, câștigând astfel și timp pentru studiu și aprofundarea pasiunilor lor.

”Bursa The Motans este un proiect special pentru mine, pornit dintr-o motivație foarte personală și mă bucur enorm că am reușit să-l pun pe picioare, împreună cu colegii mei de la Global Records. Țin mult la continuitatea acestui proiect și sper ca an de an să putem oferi cât mai multe burse. Momentan sunt fericit că cei cinci beneficiari de anul acesta au primit recent o primă tranșă a bursei. A fost foarte greu procesul de selecție, au aplicat sute de tineri talentați și dedicați, le urez tuturor mult succes în continuare și îi sfătuiesc să aplice și anul viitor. Iar lui Mihai, Luizei, Florianei, lui Christian și lui Manuel vreau să le mulțumesc încă o dată pentru încredere și sper ca micul ajutor oferit prin intermediul bursei să-i aducă mai aproape de îndeplinirea visurilor lor”, a declarat Denis Roabeș (The Motans).

Acordarea prime părți a bursei le-a adus multă bucurie celor 5 câștigători.

”Pentru mine Bursa The Motans a fost ca o gură de aer proaspăt în ultimul an de facultate. Câștigarea ei e o experiență care m-a făcut să mă simt apreciată și care mi-a arătat că există variante alternative care merită explorate și din care se nasc oportunități neașteptate”, a mărturisit încântată Floriana Vasile, una dintre cei 5 bursieri The Motans de anul acesta.

În urma unui amplu proces de recrutare, organizat în parteneriat cu Virgin Radio, 5 tineri au câștigat în cadrul proiectului Bursa The Motans o bursă lunară, acordată timp de 10 luni, a câte 2080 de lei.

