„Nu sunt diferenţe care să nu poată duce la crearea unui program de guvernare puternic şi bun pentru dezvoltarea României, în condiţiile în care avem patru ani fără alegeri, în care ar trebui să ne concentrăm pe construcţie.

Discuţiile sunt avansate. Spre deosebire de zilele trecute, când toată lumea ştia că există un blocaj, acum sunt puse pe masă funcţiile care aparţin fiecăruia dintre partide, se discută, se mai fac rocade, dar, una peste alta, lucrurile avansează, atmosfera – înţeleg de la colegii mei – este bună şi ne aşteptăm să progresăm în continuare în acest weekend.

Îmi este greu să spun dacă duminică seara o să avem totul gata, dar în orice caz sunt optimist că atât pe partea de program de guvernare – ceea ce mi se pare mie cel mai important lucru – cât şi pe partea de distribuţie a poziţiilor, funcţiilor şi nominalizărilor de persoane se va avansa destul de puternic”, a declarat Dragoş Pîslaru.

Negocierile privind Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă

De asemenea, europarlamentarul a menţionat că în ultimele zile a fost prezent la Bruxelles, unde a participat, în calitate de co-raportor al Parlamentului European, la negocierile privind Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă.

„Am venit direct de la Bruxelles acum. Practic, în ultimele trei zile am lucrat peste 50 de ore. Lucrurile au culminat ieri; după 19 ore de lucru am ajuns la un acord pe Mecanismul pentru Redresare şi Rezilienţă. Este practic, acest mare program de relansare a Uniunii Europene, în care România are alocate 30 de miliarde. Practic, acum sunt create toate condiţiile ca să avem un guvern, care să folosească aceste resurse pentru dezvoltarea României.

Am venit direct din negocierea terminată cu succes pentru Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, ca să încheiem negocierea unde sunt parte în echipa de program de guvernare. Urmează capitolele legate de Economie, Social, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României”, a completat Dragoş Pâslaru.

Dragoş Pîslaru face parte din echipa USR PLUS care participă la negocierile privind programul de guvernare, alături de: Cristian Ghinea, Claudiu Năsui, Lucian Stanciu Viziteu, Stelian Ion, Anca Dragu, Victor Giosan, Alin Mituţa.