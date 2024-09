Rusia s-a confruntat în timpul nopții cu un val de atacuri cu drone în jurul Moscovei. Per total, sistemele de apărare aeriană au distrus 144 de drone lansate de Ucraina care vizau nouă regiuni ruse.

Ministerul rus al Apărării subliniază că 20 de drone au fost distruse deasupra Moscovei, conform Reuters. În acest context, zborurile au fost suspendate pe trei aeroporturi din Moscova, Domodedovo, Zhukovo și Vnukovo. Anunțul a fost făcute de Agenția federală pentru transport aerian.

Peste 60 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Briansk din sud-vestul Rusiei, potrivit guvernatorilor regionali. Acestea se învecinează cu Ucraina și cu regiunea Lipețk din sudul Rusiei. Nu au fost raportate pagube sau victime acolo în această regiune.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a oferit mai multe informații. El a declarat pe Telegram că cel puțin 15 drone au fost doborâte în jurul Moscovei.

✈️🚫 Vnukovo airport in Moscow was closed for departures/arrivals due to UAVs attack.

🔥 A high-rise building is on fire in the suburbs of Moscow.

🦅 Russian channels report on a mass attack by UAVs in Bryansk, Moscow and regions. pic.twitter.com/Euzv6FcAXP

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 10, 2024