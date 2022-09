Tema ediției nr. 17 este Orient Express, inspirată de celebrul tren, dar și de călători renumiți și călătoriile lor fabuloase: Hercule Poirot a rezolvat cel mai cunoscut caz al său la bordul acestui tren, doamna din filmul lui Alfred Hitchcock a dispărut din același tren, iar James Bond a mers cu el de la Istanbul la Londra. Trenul Orient Express a unit două continente și este simbolul unei epoci în care a călători era aproape o artă.

Spotul festivalului, în acord cu tema din acest an, poate fi urmărit aici și este o animație realizată de echipa formată din Matei Branea (scenariu, regie și animație), Ana Branea (scenariu și montaj) și Dan-Ștefan Rucăreanu (sound design). Producție: Video Dialog.

Biletele și abonamentele sunt disponibile pe site-ul festivalului, în pagina dedicată fiecărui concert.

Anul acesta, Orient Express-ul Festivalului SoNoRo prilejuiește publicului din București și Cluj întâlniri excepționale cu mari muzicieni ai momentului. Călătorii SoNoRo Orient Express vor avea ocazia să îi admire pe mulți dintre prietenii vechi ai festivalului: violoniștii Alexander Sitkovetsky, Gilles Apap, Ana-Liisa Bezrodny, Tatiana Samouil și Alexander Gordon; violistul Răzvan Popovici; violonceliștii Justus Grimm, Boris Andrianov, Valentin Răduțiu, Jan-Erik Gustafson și Andreas Brantelid; pianista Diana Ketler; clarinetistul Matt Hunt; Filarmonica Transilvania Cluj.

Pentru prima dată în istoria de 17 ani a Festivalului SoNoRo, publicul va avea ocazia să o admire, cu două reprezentații, pe coregrafa și dansatoarea Ksenia Parkhatskaya. Ksenya este, de asemenea, cântăreață și actriță, fiind una dintre cele mai versatile artiste care dansează pe muzică de jazz. Celebră pentru senzaționalul ei 20s Charleston și pentru stilul unic, se bucură de peste 200 de milioane de vizualizări online. Din 2010 merge în turnee în întreaga lume și susține cursuri de dans în peste 35 de țări.

Ksenia Parkhatskaya practică dansul sportiv de la 6 ani, iar specializarea ei este dansul solo pe diferite tipuri de muzică de jazz: ragtime, swing, bebop, cool jazz, jazz contemporan și 20s charleston. A lucrat cu celebrul Postmodern Jukebox din Statele Unite, iar în cadrul Festivalului SoNoRo Orient Express va fi prezentă la concertele din 16 septembrie (Palatul Bragadiru) și 17 septembrie (Muzeul Național de Artă al României – Sala Auditorium).

O altă premieră la SoNoRo este prezența lui Joseph Tawadros, compozitor și interpret la oud. Joseph s-a născut la Cairo în 1983 și locuiește în Sidney, Australia, de când avea 3 ani. El a contribuit considerabil la notorietatea instrumentului oud în lume și la acceptarea acestuia în cultura occidentală, fiind recunoscut și apreciat și în lumea arabă. A fost membru al juriului la Concursul Internațional de Oud din Damasc, în 2009, și a participat la primul festival de oud din Istanbul, în 2010.

A înregistrat 11 albume, a avut 12 nominalizări și a câștigat 5 premii ARIA (Australian Recording Industry Association).

Prietenilor vechi ai festivalului li se alătură în acest an și alți muzicieni de renume

Boris Brovtsyn s-a născut în 1977 și este unul dintre cei mai profunzi și versatili muzicieni ai generației sale. Repertoriul său include peste 50 de concerte pentru vioară și sute de lucrări de muzică de cameră, fiind apreciat atât ca solist în concerte, cât și ca virtuoz al muzicii de cameră. Boris este profesor la Musik und Kunst Privatuniversität din Viena, iar înregistrările sale cu lucrări de Schubert și Schoenberg, alături de Janine Jansen, au câștigat premiul ECHO Klassik. CD-ul cu sonatele pentru vioară ale lui Ysaÿe, din 2018, a fost primit cu entuziasm.

Violonistul francez Amaury Coeytaux, născut în 1984, este aplaudat pretutindeni pentru interpretările profunde, pline de grație și sensibilitate. A fost un copil precoce și a avut prima reprezentație publică la 9 ani, sub îndrumarea lui Micheline Lefebvre. După ce a absolvit Conservatorul din Paris, a urmat studii postuniversitare la Manhattan School of Music.

Alexandra Tîrșu s-a născut în 1992 și a studiat la Universitatea de Muzică și Artă Dramatică din Viena cu Anton Sorokow, apoi, din 2017, la Universitatea de Muzică și Arte din Viena, cu profesorul Pavel Vernikov. A obținut premiul al treilea și premiul publicului la prestigioasa competiție ARD din 2021. Tânăra muziciană din Moldova, laureată a Competiției internaționale de muzică din Seul în 2018, este din ce în ce mai apreciată, fiind considerată vârful de lance al generației ei. Interpretările ei au avut parte de elogii în publicații precum The Strad, Classical Music Magazine și Süddeutsche Zeitung.

Natasha Tchitch s-a născut în Rusia, într-o familie de muzicieni, și a studiat vioara și viola în cadrul Conservatorului din Moscova, cu Maria Sitkovskaya și Fiodor Drouzhinin. Și-a continuat studiile de violă în Madrid, la Școala de Muzică Reina Sofia, cu Gerard Causse. În timpul studiilor a primit Premiul Special la concursul Lionel Tertis din Anglia (2000) și Marele Premiu la Concursul internațional de violă din Almati (2001).

Din 1997, când s-a mutat în Spania, Natasha a făcut parte din orchestra simfonică din Coruna și din orchestra Opera de Paris. Muzica de cameră și pedagogia sunt domeniile principale de interes din cariera ei.

Herbert Schuch s-a născut în Timișoara, în 1979. Acolo a luat lecții de pian, în copilărie, înainte ca familia sa să se mute în Germania, în 1988, unde locuiește de atunci. Și-a continuat studiile muzicale la Mozarteum, în Salzburg. Recent, Herbert Schuch a fost influențat considerabil de întâlnirile și lucrul alături de Alfred Brendel. A atras atenția pe plan internațional când a câștigat trei competiții majore într-un singur an: Concursul Casagrande, Concursul de pian London International și Concursul internațional Beethoven din Viena. Este unul dintre cei mai interesanți muzicieni din generația lui.

Josu de Solaun s-a născut în 1981 în Valencia, Spania. Din 1999 până în 2019 a locuit în SUA, ca absolvent al Manhattan School of Music, având diplomă de Bachelor of Arts, Master of Arts și doctoratul în Arte muzicale. A studiat muzică de cameră cu violonistul Isidore Cohen. Din 2014 până în 2018 a fost profesor de pian la Universitatea de Stat Sam Houston. Din 2019 locuiește în Madrid. Este câștigătorul celei de-a XIII-a ediții a Concursului Internațional „George Enescu”, secțiunea Pian, din București și în 2019 a primit de la Klaus Iohannis, președintele României, titlul de Ofițer al Meritului Cultural.

Pe scenele festivalului vor urca anul acesta și cinci bursieri ai programului SoNoRo Interferențe

Adrian Vasile (violă) este absolvent al Universității Naţionale de Muzică Bucureşti – Facultatea de Interpretare Muzicală, instituție care în anul 2012 îi acordă și diploma pentru Masterat în Muzică, Interpretare muzicală – violă. Din 2010 și până în 2013, Adrian a ocupat postul de prim-violist al Filarmonicii Pitești, urmând ca în 2013 să obțină un post ca artist instrumentist al Operei Naționale București. În perioada 2014-2016 a cântat alături de Orchestra de Cameră Radio, apoi cu Orchestra Națională Radio. În 2017-2018 a fost șef de partidă în cadrul Orchestrei Operei Naționale București, precum și al Orchestrei Naționale Radio. Începând cu anul 2021 a colaborat cu Orchestra Filarmonicii Brașov.

Valențiu Grigorescu (pian) s-a născut în Bucureşti şi este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, la clasa de pian a profesoarei Cristina Maria Ralea.

De-a lungul anilor de formare, a participat la recitaluri, concerte, festivaluri, concursuri și masterclass-uri.

Luca Pulbere (pian) s-a născut în anul 1992 în Cluj-Napoca, într-o familie de artişti. A urmat cursurile Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj, continuând studiul pianului la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din orașul natal, la clasa prof. univ. dr. Daniel Goiți. A absolvit cursurile academiei ca șef de promoție, iar în anul 2020 a obținut diploma de doctor în muzică, cu calificativul maxim, sub îndrumarea prof. univ. dr. Adriana Bera.

Luca Toncian (pian) s-a născut în 1989 în Cluj-Napoca. A început studiul pianului la vârsta de 6 ani cu prof. Maria Jidav, continuând apoi cu conf. univ dr. Cipriana Gavrişiu. De la 16 ani a studiat în Austria, la Salzburg, la renumita Universitate de Muzică Mozarteum, pe care a absolvit-o cu diplomă de excelenţă în 2014 (clasa profesor Cordelia Höfer-Teutsch).

Sabina Suciu (pian) are 18 ani și a absolvit Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București, unde a studiat sub îndrumarea profesoarei Corina Mocanu și ulterior a profesoarei Olga Szel. De asemenea, în perioada 2018‑2019 a fost eleva profesorului Georg Steinschaden, la Mozarteum Salzburg Precollege din Austria. În 2019 a fost acceptată la prestigioasa Verbier Summer Academy și a devenit studenta lui Eduard Kunz (Global Yamaha Artist) la Kunz Piano Academy.

Mai multe detalii despre programul concertelor acestei ediții a Festivalului SoNoRo pot fi descoperite pe https://festival.sonoro.ro/.

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim-planul vieții culturale românești și a inclus scena muzicală românească într-o rețea de festivaluri europene de înaltă ținută. Pe lângă parteneriatele tradiționale cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel și Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim și Carnegie Hall din New York.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (17 ani), SoNoRo Interferențe, programul de burse și workshop-uri pentru tineri muzicieni (16 ani), SoNoRo On Tour (12 ani), SoNoRo Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale găzduite de clădiri de patrimoniu din România (10 ani), SoNoRo Musikland, festival dedicat patrimoniului și tradițiilor din Transilvania (4 ani).