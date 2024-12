Arnold Schwarzenegger, cunoscut pentru roluri legendare în filme de acțiune, a apărut îmbrăcat într-un pulover festiv de Crăciun și un palton elegant, în timp ce se plimba prin New York însoțit de cinci bodyguarzi.

Imaginile, publicate pe platforma X (fosta Twitter), au devenit rapid virale și au provocat reacții diverse în rândul admiratorilor săi.

Fanii s-au arătat inițial contrariați de transformarea radicală a lui Schwarzenegger, mulți întrebându-se dacă schimbarea reflectă vârsta sau vreun alt motiv. Actorul, care are 77 de ani, a fost descris în mediul online ca fiind „bătrân” sau „decrepit”, însă reacțiile sale joviale au contracarat criticile.

El a declarat că se simte „puternic ca un taur” și nu a ezitat să își exprime entuziasmul față de noul său proiect cinematografic.

First look at Arnold Schwarzenegger as Santa Claus in the action-comedy The Man with the Bag. #TheManWithTheBag pic.twitter.com/lGX0tQvYje

— Cine Updates (@Updates4Cinema) December 18, 2024