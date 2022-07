Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk, a declarat luni că regiunea separatistă pro-rusă Luhansk a fost „eliberată”, iar acum armata rusă este aproape să își atingă scopul de a cuceri întreaga regiune estică Donbas.

„Astăzi este ziua în care am realizat ceea ce ne-am străduit cu toții timp de opt ani lungi. Astăzi, trupele noastre, cu sprijinul forțelor armate ruse, au eliberat orașul Lysychansk, finalizând astfel eliberarea Republicii în cadrul granițelor sale istorice”, a declarat luni Leonid Pasechnik.

Armata Ucrainei a anunțat retragerea trupelor sale din orașul estic Lisicianks, vorbit totodată despre superioritatea armatei ruse în ceea ce privește armele, muniția și numărul soldaților care s-au luptat pentru Lisicinask.

„Continuăm lupta. Din nefericire, voința de oțel și patriotismul nu sunt suficiente pentru a avea succes – sunt necesare resurse materiale și tehnice”, a anunțat, duminică, armata ucraineană.

„După lupte grele pentru Lysychansk, Forțele de Apărare ale Ucrainei au fost forțate să se retragă de pe pozițiile și liniile ocupate”, a fost mesajul scris, tot duminică, de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Twitter, unde a postat și o fotografie pe care scrie în ucraineană: „Lisicansk: Ne vom întoarce”.

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) July 3, 2022