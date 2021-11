Anunțul momentului pentru toți cei care stau la bloc. Nimeni nu se aștepta la asta. Lovitură totală în prag de iarnă

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit, în cadrul emisiunii lui Claudiu Pândaru şi Florin Negruţiu, despre prețurile la care românii ar trebui să se aștepte în această perioadă. Acesta a reiterat că pe piața internațională există o creștere uriașă a prețului gazului, același lucru întâmplându-se și cu prețul gigacaloriei.

„Există pe piaţa internaţională această creştere uriaşă a gazului. Corelat cu asta e creşterea preţului gigacaloriei. Noi, Bucureştiul, avem doar compania care face distribuţie. E o problemă comună pe care o au şi alte oraşe. Subvenţia pe care o dădeau nu mai este suportabilă. Au existat mai multe discuţii cu Asociaţia Municipiilor. A fost una la începutul săptămânii, cred că decizia se va lua repede. Guvernul trebuie să ajute”, a spus Nicuşor Dan.

Prețurile la care ar trebui să se aștepte românii

Edilul Capitalei a mai spus că Primăria Capitalei a fost subvenționată, ani de zile, și că această subvenție ”nu va descrește în favoarea cetățeanului”.

Nicușor Dan spune că au fost mai multe discuții, subliniind că este important ca Guvernul să vină în sprijinul oamenilor.

„Trebuie să spun că de ani de zile Primăria subvenţionează o parte importantă a preţului gigacaloriei. Am spus că acest raport nu va descreşte în defavoarea cetăţeanului. E nevoie de un sprijin de la Guvern pentru asta. Au existat discuţii între Asociaţia Municipiilor şi Guvern. La această discuţie au fost două teme: chestiunea generală a subvenţiei pentru localităţile din România şi propunerea mea a fost că singura soluţie echitabilă e o acţiune directă pe preţul gigacaloriei. În acest moment aşa funcţionează sistemul. Preţul gigacaloriei e aproape uniform la nivel naţional. E stabilit în baza unei medii a preţului gazelor pe care le au producătorii. Propunerea mea e să te uiţi şi să acţionezi direct pe preţul gigacaloriei de la producători”, mai spune acesta.

Cu cât va crește factura celor care stau la bloc

Nicușor Dan a precizat că momentan nu există numere în ceea ce prevede procentul cu care vor crește facturile românilor. Acesta a mai spus că nu este nimic sigur în privința creșterilor.

„Acest răspuns nu există în acest moment în numere. Nici dacă va creşte nu pot să spun în acest moment. E posibil ca prin intervenţia Guvernului sau a Parlamentului să fie subvenţionată diferenţa dată de această creştere a gazului”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat ce se va întâmpla dacă nu se va subvenționa, Nicușor Dan a spus că este optimist ”că va exista o intervenţie la nivel naţional”.

Au fost reabilitați doar 15 kilometri de rețea în 2021

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat pentru Digi 24 că în acest an au fost reabilitaţi doar 15 kilometri de reţea primară de termoficare, deoarece documentaţiile necesare lucrărilor nu erau pregătite.

„Pentru asta am fi avut bani. Din păcate – sau, în fine, aşa este sistemul – când eşti autoritate publică, pentru a face orice fel de investiţie trebuie să faci o achiziţie publică şi înainte de achiziţia publică trebuie să faci un studiu de fezabilitate, nişte indicatori tehnico-economici. Toate acestea durează. Nu am găsit aceste documentaţii gata, ca să putem să le atribuim. (…) Din punct de vedere tehnic, se poate ajunge la 50 într-un an. (…) Din păcate, nu putem lucra decât în intervalul în care reţeaua nu este solicitată, adică aprilie-octombrie. (…) Nu poţi să lucrezi pe reţeaua principală în mai multe locuri deodată”, a precizat edilul general.

Nicuşor Dan a menţionat că, din totalul de o mie de kilometri de reţea primară, 100-150 de kilometri au o vechime de mai mică de 10 ani, iar alţi 100-150 de kilometri au o vechime mai mică de 20 de ani. În acest an au fost reabilitaţi 15 kilometri, iar pentru anul viitor este programată reabilitarea a 50 de kilometri.

„Pe termen mediu, în acest mandat, va fi mai bine, pentru că am semnat acel contract cu Comisia Europeană pentru un ajutor de 300 de milioane, care înseamnă 210 kilometri din 1.000. În condiţiile date, am atribuit către compania noastră municipală 13 kilometri, din care ei au făcut 8-9. Am atribuit deja 20, tot pe buget local, din ceilalţi 40 şi vom relansa licitaţia pentru alţi 20. Pe de altă parte, în această vară s-au făcut acele reparaţii care erau necesare. Asta s-a putut face în acest an. Iarna viitoare va fi mult mai bine”, a spus el.

Potrivit primarului Capitalei, pierderile de pe reţeaua de transport şi distribuţie a agentului termic sunt de 37%. La acestea se adaugă însă şi aspecte legate de producţie, în contextul în care centralele ELCEN sunt din anii ’60. El a reamintit că municipalitatea a făcut paşi procedurali pentru achiziţia ELCEN, aflat în insolvenţă de mai mulţi ani.

„A doua parte a discuţiei pe care am avut-o cu Florin Cîţu a fost pentru un împrumut pe care municipalitatea să îl ia, garantat de stat, astfel încât să scoatem ELCEN din insolvenţă şi să putem să accesăm fondurile europene, care sunt posibil a fi accesate dacă o companie nu este insolvenţă”, a precizat Nicuşor Dan.