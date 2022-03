„Clorul este cel mai mare ucigaş al timpurilor moderne”

Dr Adina Alberts ne sfătuiește să evităm băile lungi deoarece pielea noastră absoarme o cantitate enormă de clor din apa de la robinet/duș.

„”Clorinarea apei este o bombă în timp; cancerul, bolile cardiace – începând cu rigidizarea arterelor, senilitatea fizică şi psihică sunt atribuite clorului adăugat apei destinate populaţiei. Această apă ar trebui interzisă de către guverne” – prof. dr. Herbert Schwartz, chirurg și membru al Bordului de Chirurgie Ortopedică SUA.

”Clorul este cel mai mare ucigaş al timpurilor moderne!” – dr. Robert Carlson, doctor în medicină la Universitatea din Minnesota, cercetător a cărui activitate este sponsorizată de EPA – Agenția de Protecție a Mediului din SUA.

”Deşi a împiedicat apariţia unor epidemii infecţioase, a declanşat altele. Epidemia actuală de boli de inimă a început la două decenii după începerea clorinării apei, în 1904.” se arată într-un comunicat public al Consiliului Calității Mediului al Statelor Unite ale Americii.

Clorul întră în organism prin ingerare dar și prin porii pielii sau prin inhalare. Băile lungi și fierbinți cu apă de la robinet, reprezintă varianta „optimă” de a „înghiți” cât mai mult clor cu putință.

Scăldatul îndelung în piscine clorinate, uscarea la soare după aceea fără a clăti pielea cu apă curată, inhalarea aburilor în timpul unui duș fierbinte știut fiind faptul că, din nefericire, clorul se evaporă din apa curentă la temperatura camerei, sunt manevre care vor duce treptat la intoxicarea organismului cu clor”, a scris Dr Adina Alberts pe rețelele de socializare.

Cum evităm clorul din apa de la robinet? Sfaturi utile de la Dr Adina Alberts

Potrivit spuselor sale, clasica metodă de fierbere a apei de la robinet NU ne ajută deloc. Dr Adina Alberts ne sfătuiește să adăugăm 10 mg de vitamina C la un litru de apă de la robinet pentru a elimina clorul.

„Ce opțiuni avem că să ne ferim?

– din capul locului trebuie să vă spun că fierberea apei de la robinet nu reprezintă o metodă de declorinare. Prin fierbere se evaporă o mică parte a clorului, acela care e liber, dar rămâne clorul legat de alte substanțe din apă, iar prin evaporarea apei, acestea se concentrează.

– declorinarea apei de baie folosind vitamina C. La 1 litru de apă de baie este nevoie să adăugați 10 mg de vitamina C, deci la o cadă de baie puneți 2g de vitamina C efervescentă. Aerisiți întotdeauna sala de baie, înainte de a intra în cadă.

– clătirea pielii atât la intrarea dar mai ales la ieșirea dintr-o piscină publică.

– dacă nu aveți condiții de duș, spray-ați pielea cu un amestec pe care l-ați făcut din 500 ml de apă plată de băut în care ați dizolvat o tabletă de vitamina C de 1 g; acest amestec va neutraliza clorul de pe piele.

– filtru pentru declorinarea apei montat la intrarea apei în locuință dvs. Atât pentru apa rece cât și pentru apa caldă.

– conștientizarea publică a pericolului și militarea pentru a convinge autoritățile de a schimba metodele de igienizare și purificarea a apei destinate populație, de exemplu folosind razele UV”, a explicat aceasta.