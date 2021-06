Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunţat, miercuri, că a dispus verificarea, la nivel naţional, a tuturor firmelor care comercializează explozibili, în contextul asasinatului omului de afaceri de la Arad.

“Aşa cum, de exemplu, la Oneşti, am verificat peste 500.000 de petiţii în 24 de luni, tot ce înseamnă plângeri, care nu aveau caracter penal, dar aveau anumite elemente de ameninţare, la fel am făcut şi aici, am dispus verificarea tuturor societăţilor care comercializează produse de acest gen (nr. explozibil) la nivel naţional şi, cu siguranţă, de aici ne va rezulta şi o imagine a ceea ce înseamnă această piaţă în România”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.