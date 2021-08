Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat că se lucrează la un sprijin pentru consumatorii vulnerabili şi că sprijinul pentru aceştia va creşte de şase ori faţă de subvenţia acordată în prezent. „Dacă până acum un pensionar cu o pensie de 800 de lei primea un ajutor de 20 de lei pe lună şi o subvenţie de 100 de lei pe tot sezonul rece, acelaşi pensionar va primi de şase ori mai mult pentru că primeşte pe de-o parte compensarea facturii pe tipul de energie, dar şi suplimentul de energie pe toată perioada anului”, a susţinut Raluca Turcan.

Raluca Turcan este de părere că sprijinirea consumatorilor vulnerabili este necesară și este o responsabilitate a guvernului. Totodată, ministrul Muncii a subliniat și importanța proiectului de lege al consumatorului vulnerabil.

În momentul în care am ajuns ministru al Muncii, acesta a fost primul proiect de lege pe care mi l-am asumat şi pe care am început să îl negociez, să îl perfecţionez şi să îl punem pe masa Guvernului Cîţu”, a declarat Raluca Turcan, la Antena 3.

Totodată, Raluca Turcan a anunțat că proiectul pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili urmează să fie dezbătut în Parlament, ea precizând că a abordat acest subiect de mai multe ori.

În ceea ce privește costurile pentru ajutorul de încălzire, acestea se ridică la 41 de milioane de lei pentru un număr de 209.000 de gospodării.

„La momentul la care am abordat subiectul, lumea se uita oarecum chiorâş, de aceea am încercat tot felul de subterfugii, chiar am trecut data de intrare în vigoare, 1 septembrie 2022, ca să îmi conving colegii şi potenţialii susţinători că el are capacitatea de a deveni viabil. Aproape toată lumea a spus la unison că avem ajutorul de încălzire, lasă că ne descurcăm. Vreau să ştiţi că ajutorul de încălzire are în momentul de faţă un cost de aproximativ 41 milioane de lei şi un număr de beneficiari de 209.000 de gospodării. Îmi amintesc că acest proiect a fost pus în dezbatere publică în decembrie, anul trecut.