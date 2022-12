Oana Zăvoranu are datorii de aproape un milion de euro

Deși fanii ei sunt obișinuiți să o vadă îmbrăcată mereu în haine de la firme celebre și înconjurată de produse de lux, se pare că viața Oanei Zăvoranu nu este doar lapte și miere, așa cum cred majoritatea oamenilor. Vedeta a cheltuit banii moșteniți de la mama ei și se confruntă acum cu datorii uriașe, iar clinica ei medicală din București este în pragul falimentului.

Horia Vlădescu, fostul administrator al clinicii ei, a explicat cum a ajuns afacerea vedetei în pragul falimentului. Horia Vlădescu a devenit administratorul clinicii medicale a Oanei Zăvoranu în anul 2019. Acesta i-a adus câștigurile la un alt nivel, însă afacerea ei tot s-a prăbușit. Potrivit spuselor sale, vedeta ar fi refuzat să plătească facturile pe care i le trimitea, iar în cele din urmă s-a ajuns la faliment.

În prezent, Oana Zăvoranu trebuie să achite facturi în valoare de 140.000 de euro de pe urma clinicii, însă nu are banii necesari și ar avea și alte datorii mari, totul ajungând undeva la un milon de euro.

„În 2019, în urma rugăminților ei, am preluat managementul clinicii ei medicale pentru că era și atunci în pragul falimentului. Am făcut un contract, totul a fost în regulă, i-am crescut cifra de afaceri de trei ori față de ce avea ea. La un moment dat, după ce i-am inventat mai multe afaceri în cadrul clinicii și a început să crească foarte mult, nu a mai vrut să plătească facturile pe care i le-am emis. Pe lângă asta, am împrumutat-o și cu bani, dar procesul acela s-a închis, am câștigat și am executat-o, am recuperat și banii, am recuperat tot acolo.

Acum mai avem niște facturi neîncasate de aproximativ 140.000 de euro, emise anul trecut, pe care nu a catadicsit să le plătească. Pe lângă că nu a vrut să le plătească, am înțeles că a mai făcut și alte datorii prin piață pe la alte persoane, tot așa, datorii destul de mari. Cred că o să ajungă undeva la 1 milion de euro. Eu nu știu să aibă de unde să plătească așa ceva”, a declarat, luni, Horia Vlădescu, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

Oana Zăvoranu a suferit de depresie în trecut

Aceasta nu este singura informație care i-a surprins pe fanii Oanei Zăvoranu. Cu puțin timp în urmă, vedeta a mărturisit că a suferit de o boală teribilă vreme de ani de zile. În cele din urmă, a reușit să scape de depresie „cu tratament medicamentos de specialitate”, dar și cu tratament „după ureche” uneori.

„Atacuri de panică nu am avut niciodată, depresie da! Multă și în formă continuată. Cu tratament medicamentos de specialitate inițial, dar uneori și după ureche că mai am obiceiul să fiu doctorul meu … voi să nu faceți așa ceva niciodată”, a explicat vedeta pe contul ei de Instagram.

Ea a recunoscut, totodată, că a reușit să scape de depresie cu ajutorul lui Dumnezeu. În ultima vreme, vedeta a vorbit despre binecuvântările pe care credința i le-a adus în viață.