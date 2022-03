„Sunt întâlniri lunare cu piața de Capital, respectiv cu Bursa și administratorii de fonduri. Avem întâlniri lunare și cu zona de asigurări și sunt întâlniri periodice cu administratorii de fonduri de pensii. Aceste întâlniri la început au fost destul de concentrate în doleanțe ale actorilor din piață. După un an de zile, s-a trecut, însă, într-o nouă etapă, aceea de reglementare. Recunosc că erau destul de multe întrebări din piață, la început. De ce sunt lungi controalele? De ce durează mult autorizările? Am rezolvat aceste probleme. Printre altele, acum avem pe site-ul autorității un loc în care sunt postate toate documentele pe care cineva trebuie să le aducă pentru a fi autorizat. Toate documentele se încarcă electronic, fie că este vorba de persoane fizice fie că sunt persoane juridice. Vrem să reducem interacțiunea între piață și personalul autorității. Vrem să terminăm cu birocrația”, a declarat președintele ASF la Conferința ECSF, organizată de Institutul de Studii Financiare (ISF).

În ceea ce privește piața asigurărilor, Nicu Marcu a vorbit despre cea mai mare problemă actuală din această zonă, evoluția prețurilor pentru asigurările RCA, amintind că ASF a luat măsuri pentru limitarea scumpirilor și va continua să o facă, până când piața se va așeza.

„Situația de pe piața asigurărilor este alterată de evoluția unui singur produs. Mă refer la acest produs social, RCA. În această zonă, după cum știți, am înaintat deja o propunere pentru plafonarea temporară, pentru șase luni, a prețurilor. Înainte de a lua această decizie am avut o întâlnire cu actorii din piață. I-am rugat pe dumnealor să găseasă soluții, pentru că populația nu are nevoie de încă un necaz în plus, în contextul în care prețurile cresc peste tot. Nu au găsit. Am găsit noi această soluție de avarie. În perioada următoare se va și aproba. Ne dorim înființarea unei companii de stat. Pașii sunt destul de mici, dar sper că în timpul în care această hotărâre de Guvern își face efectele să avem și o companie a Statului. Era de dorit ca piața să regleze prețurile, dar nu s-a întâmplat”, a declarat președintele ASF.

Prudență maximă la pensiile private

În privința evoluției pieței de capital, Nicu Marcu a remarcat numărul mare de listări care au avut loc în 2021 la Bursa de Valori București (BVB) și a îndemnat la mai mult „naționalism economic” în ceea ce privește susținerea Bursei.

„BVB a listat peste 20 de companii în 2021, în condițiile în care, ani la rând, nu intrau pe piață mai mult de două-trei. Este meritul celor care conduc Bursa și îi felicit. Se vorbește foarte mult despre listarea marilor companii controlate de stat. Cred că cel mai bine ar fi să știe toată lumea că este necesar să dezvoltăm Bursa. România are și lichidități, are și active, așa că trebuie să le folosim pe toate pentru a trece la o nouă etapă. Ar trebuie să iasă din vocabularul public o altă posibilitate de listare decât în România.”, a subliniat Nicu Marcu.

Președintele ASF vine cu un mesaj și pentru administratorii fondurilor de pensii private, pe care îi îndeamnă la prudență “ chiar exagerată”. “ Administratorilor le transmit să manifeste o prudență chiar exagerată. Din 2024 se mărește contribuția cu un punct procentual, deci administratorii vor gestiona active foarte mari și trebuie să fie prudenți. Contează și performanța, contribuția este garantată, dar trebuie să se asigure că aceste riscuri asumate sunt cât mai mici. Performanța este legată și de asumarea unor riscuri, dar în această perioadă trebuie să ne asumăm riscuri mai mici.”, a arătat Nicu Marcu.