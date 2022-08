Gigi Becali închide gura răutăcioșilor: „Prostul moare de grija altuia”

Deși îl apreciază enorm pe George Simion pentru că este patriot, Gigi Becali nu a participat la nunta liderului partidului AUR deoarece, de când s-a întors cu fața spre Dumnezeu, acesta a renunțat la evenimentele care presupun distracție și băuturi alcoolice.

În prezent, Gigi Becali s-a retras într-un loc special pentru a se putea îngriji de sufletul său. Acolo unde este nu are televizior, așa că nu poate vedea nunta liderului AUR. Cu toate acestea, răutățile curioșilor au ajuns până la urechile sale. Gigi Becali a explicat că l-a ajutat pe George Simion cu 2.000 de kilograme de brânză de oaie din pură prietenie, nu din alt motiv, subliniînd că „omul face totul legal” și că nu există motive pentru care ar trebui sesizați procurorii.

„Eu nu mai merg la nunţi, botezuri. Nu am văzut deloc nunta, unde sunt eu acum nu am TV, nici nu pot să vă spun unde sunt că după aia veniţi după mine. La noi, la români, câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia. Se-ntreabă unii că de unde are bani, că de ce face, că eu nu pot să fac. Face omul legal, ce te interesează? Că e prea multă lume, că să se sesizeze procurorii. Ce să facă procurorii, să mă aresteze pe mine care îi dau brânză omului din dragoste?

Eu ce am făcut, am făcut din dragoste, nu din alt motiv. Eu nu am nevoie de nimeni, ce nevoie am eu de George Simion? Mi-a plăcut de el că e altfel de om, altfel nu am eu nevoie de el. Contează să ai înalţi ierarhi care să oficieze cununia pentru că acest lucru nu prea se permite. Ştiu că Patriarhul nu le permite”, a spus Gigi Becali, făcând referire la faptul că liderul partidului AUR a primit derogare de la Biserica Ortodoxă Română să își facă cununia religioasă într-o bisericuță recent construită în curtea complexului de patru stele în care are loc nunta sa, deși, în urmă cu zece ani, Sfântul Sinod a interzis oficierea căsătoriilor în afara lăcașurilor de cult.

Gigi Becali le-a făcut mirilor urări de bine cu referiri biblice

Deși nu a putut participa la marele eveniment, Gigi Becali le-a transmis tinerilor îndrăgostiți urări de bine cu substrat biblic.

„Ilincăi îi urez să fie binecuvântată ca Sara, să se înmulţească ca Rahela şi să aibă binecuvântarea Domnului ca Rebeca, trei femei biblice. Lui George îi urez să facă copii mulţi şi să aibă succes în politică.

Dar dacă vreodată pe Simion îl va îmbăta puterea, sa nu imi reproşaţi mie. Eu spun de George Simion ăsta de acum, peste 5-7-10 ani să nu-mi scoateţi mie ochii dacă pe el o să-l îmbete puterea”, a precizat, sâmbătă seară, Gigi Becali, în cadrul unui interviu acordat pentru România TV.