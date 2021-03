Andra, terifiată pur și simplu la Românii au talent de la PRO TV: ”Nu mi-aș dori să facă asta copilul meu” VIDEO

Ediția de vineri seara de la PRO TV a emisiunii Românii au Talent a reușit pur și simplu să uimească cu niște numere senzaționale. Andra a rămas terifiată de numărul unui copil de numai nouă ani. Juriul a rămas fără cuvinte.

Nick Angelo a îngrozit-o pe Andra

Nick Angelo are noua ani și este unul dintre cei mai puternici copiii din lume. Micuțul vrea să devină unul dintre cei mai mari kickboxeri din lume, să lupte pe cele mai mari ringuri ale competițiilor internaționale și se pregătește intens de mic, după ce a dat primul pumn la vârsta de trei ani.

„La 3 ani m-am apucat de sportul asta in joaca. Am început să arunc cu pumnul aiurea. Tata a inceput sa imi spuna ca sunt talentat, m-am apucat de sportul asta si uitați unde am ajuns. Tata e antrenorul meu, trage de mine pentru ca vrea sa fiu cel mai bun. Din 90 de meciuri, am 80 câștigate și 10 pierdute, dar unele sunt trișate și în majoritatea m-am bătut cu din ăștia de 14 ani. Sunt cel mai bun din România, sportul ăsta nu-l iau ca pe o joacă, eu îl iau în serios”, a spus Nick Angelo în fața juriului de la Românii au Talent.

Ce i-a transmis Andra

„Aoleu, dar se sparg, nu glumă, nu se crapă doar. Mi se pare incredibil cum un copil atât de mic reușește să se concentreze astfel încât să reușească să facă tot ce a făcut el aici. E un copil-bărbat. Probabil ai văzut la tatăl tău sau la cineva din familie asta, de ești atât de motivat să faci chestia asta.”, a declarat uimită Andra.

Florin Călinescu a fost uimit și el de numărul prezentat de Nick Angelo la Românii au Talent.

„Loviturile la cap la copii sunt periculoase și la oameni mari. Ai grijă, cât de cât. Dacă tu crezi că asta este destinul tău, nu pot eu să arbitrez. Mi-ar plăcea să te duci până unde poți, sănătos să fii.”, l-a sfătuit Florin Călinescu pe acesta, el trecând în etapa următoare cu patru de da.

Show nebun la Românii au talent vineri

”Nu știu dacă voi sunteți gata, dar noi suntem”, așa au început momentul cei de la Geometrie Variable, trupa formată din cinci dansatori care formează prin mișcările lor… figuri geometrice! Momentul lor a reușit să ridice juriul în picioare, iar Andra nu s-a ferit să recunoască cât de atentă a fost la reacțiile lor: ”aveți o atitudine care impune atenția”, se arată într-un comunicat al Pro TV.

Un talent autentic românesc a fost cel al lui Constantin Ghinea Dumitrache care a urcat pe scenă alături de cobza lui și de dorința de a arăta că istoria nu trebuie uitată. După ce l-au ascultat cu toată bucuria, jurații au recunoscut că un astfel de talent ar fi trebuit să fie mult mai cunoscut la nivel național. ”Nu înțeleg cum n-ați ajuns mai celebru”, i-a spus Smiley, iar Andra i-a făcut una dintre cele mai sincere declarații: ”La suflet mi-a mers”.

Și de această dată, Românii au talent a condus detașat topul audiențelor pe toate segmentele de public, pe întreaga durată a difuzării, în intervalul 20:28 – 23:03! Pe segmentul comercial național, PRO TV a înregistrat 15.0 puncte de rating și 35% share pe segmentul de public 21-54 național, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția a doua înregistra 10.0 puncte de rating și 23.4% share.În același timp, pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 11.5 puncte de rating și 31.7% share, în timp ce postul de televiziune clasat pe locul doi a obţinut 8.3 puncte de rating și 22.8% share.

Aproape trei milioane de telespectatori

Peste 2.7 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență de la 21:48, aproape 3.5 milioane de români urmăreau PRO TV.

Calificarea în următoarea etapă, după ce au primit 3 sau 4 de DA au reușit-o: Nick Angelo, Rika Fujimoto și Serghei Vatamaniuc, Simion Caragia, Alex Andronescu, Constantin Ghinea Dumitrache, Raul Bârsan, Adelina și Iustin Huma, Jonas Alich, Dan Junior Ungureanu, Imola Mate, Pac, Cedeno Brothers și Geometrie Variable.

Luni seara, pe scena talentului vom avea parte de o revenire excepțională: puștiul care anul trecut ne-a încântat cu modul lui de a recita poezii revine cu noi versuri, dar cu aceeași bucurie de a transmite un puternic mesaj! ”Trebuie să faci poezia cu gesticulație și intonație”, va spune el înainte de merge în fața juraților, care-l vor recunoaște pe loc. Ce a pregătit și ce reacții va stârni, aflăm curând!

