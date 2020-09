A studiat Geopolitică și Diplomație și a lucrat în Departamentul de Comunicare al Națiunilor Unite, la București, dar și pentru Carrefour România. Ulterior, a ajuns să organizeze conferințe și evenimente. Comunicarea si evenimentele au facut parte din job-ul ei încă din facultate.

Travel Communication, un business de succes

Totul a început din plăcerea de a călători. A fost o combinație între experiența sa în comunicare și pasiunea soțului său, Răzvan Pascu.

„Am început să facem proiecte de comunicare pentru branduri din turism. Am ales să lucrăm cu câteva vârfuri de domeniu, companii aeriene, agenții de turism, OTA-uri, lanțuri hoteliere și destinații turistice. În timp ne-am împărțit activitatea în doua mari business-uri care au și foarte multe puncte comune: evenimente corporate și comunicare și relații publice”, ne-a povestit Andra Pascu, Director Travel Communication România.

Pe lângă carieră și rolul de mama și cel de soție, Andra are propriul blog, unde povestește despre experiențele sale și despre modul în care îmbină călătoriile cu grija pentru copii și cu viața profesională, dar și despre oamenii interesanți pe care îi cunoaște. Și nouă ne-a vorbit despre cea mai dificilă încercare a sa, dar și despre cum au trecut peste perioada de izolare.

„Îl privesc ca pe un proiect de dezvoltare personală. Cea mai dificilă încercare ține de dorința mea de a acorda timp egal fiecărui copil, business-ului și soțului meu. Este un maraton zilnic între activitățile copiilor, activitatea profesională și viața personală, combinat cu dorința de a-i avea pe copii cât mai aproape de mine și de a mă ocupa cât mai în detaliu de creșterea lor”, a mărturisit Andra.

Totul vine de la sine când îți place ceea ce faci. Pentru că și-a dorit să fie o mămică tânără, Andra a avut parte de multe încercări. S-a născut cu o capacitate fantastică de adaptare și cu o putere inimaginabilă de a face față provocărilor diverse ale vieții și a găsit mereu o soluție când a venit vorba de muncă și de băieții săi.

„Mi-am dorit să fiu o mamă tânără, să pot să mă joc împreună cu copiii mei, să le acord atenția mea completă și să îi includ în activitatea noastră. Am călătorit cu unul sau ambii copii înca de când aveau câteva luni, au mers împreuna cu mine la evenimente, înteleg activitatea noastră profesională și încercăm să luăm ce e mai bun din fiecare zi aglomerată”, a mai adăugat aceasta.

S-au reinventat în perioada de izolare

Pentru că epidemia de coronavirus a afectat turismul, Răzvan și Andra s-au reinventat și au încercat să privească totul ca pe o oportunitate. Au mutat în online o parte dintre proiectele începute și speră ca în curând să reia și evenimentele offline.

„Am discutat în permanență cu clienții noștrii, am regândit strategii de comunicare pentru această perioadă dificilă pentru turism și ospitalitate, am venit cu idei de reluare a business-ului ce implica atât turiștii individuali, cât și clienții corporate sau furnizorii. Lucrăm mult cu hoteluri din România pentru a recâștiga încrederea turiștilor și pentru a-i convinge să călătorească în țară”, spune soția lui Răzvan Pascu.

Despre prețurile din turism, Andra spune că nu au înregistrat o evoluție semnificativă, fie în direcția scumpirilor, fie în direcția reducerilor de preț. Se pare că cererea este destul de slabă, dar există exceptii pe anumite varfuri de sezon, weekenduri sau cazări de o singură noapte. Totuși, prețurile sunt în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut.

România e favorită vara aceasta

Celor care aleg să călătorească vara aceasta, le recomandă să descopere România și să meargă în natură, în aer liber.

„Noi am explorat deja post-pandemie zona Covasnei, Delta Dunarii, chiar și zona Snagovului de langă București și perspectivele sunt bune. Turiștii revin la hoteluri și pensiuni, se bucură de natură și de activități outdoor, iar hotelierii au înțeles că trebuie să își ia măsuri suplimentare de protecție”, a spus Andra Pascu.

Dacă alegem să mergem în străinătate, putem pune pe listă Grecia, Bulgaria, Ungaria și chiar Croația. Sunt țări cu un număr relativ redus de cazuri și în care se poate ajunge și cu mașina, nu doar cu avionul.

Pentru cei care încă se tem să călătorească, Andra are mai multe sfaturi. „Recomand tuturor să călătorească treptat. Noi am început cu un picnic pe Valea Doftanei, apoi am plecat un weekend, apoi 4 zile și tot așa. Luați-vă măsuri de precauție suplimentare față de vacanțele obișnuite, țineți la îndemana o mască, un dezinfectant, evitați locurile de joacă sau spațiile în care nu aveți un control asupra păstrării distanțării sociale. Vă recomand ca în perioada aceasta sa avem puțină grijă la proprietățile alese”, ne sfătuiește directorul Travel Communication Romania.

Ca destinație de vis, aceasta s-ar întoarce oricând în Seychelles, un arhipelag cu peste 100 de insule, un micro-cosmos cu plaje cu nisip alb, apă turcoaz și roci granitice imense.În opinia sa, este, fără îndoială, cel mai frumos cadru natural pe care l-a experimentat. Combinat cu oameni calzi și mereu zâmbitori, îți oferă cele mai frumoase amintiri de vacanță, iar relaxarea specifică insularilor te face să privești mereu partea plină a paharului.

Nu în ultimul rând, Andra ne sfătuiește să revenim la acele hoteluri sau pensiuni unde ne-am simțit bine și unde stim sigur că proprietarii respectă toate măsurile impuse de autorități.

„În Covasna, spre exemplu, Asociația de Promovare a Turismului a introdus o certificare “COVID SAFE” prin care știți sigur ce proprietate respectă toate măsurile de siguranță recomandate (nu doar pe cele obligatorii)”, precizează Andra.