Unele dintre cele mai importante evenimente pe care karatista le-a avut de-a lungul carierei sale sunt “Campionatul Mondial 2021 Ashihara Karate, categoria Seniori, unde am obținut medalia de aur. Anul acesta am avut și primul meci de kickboxing la Gala Telur organizată de Cătălin Moroșanu, la clasa B, unde am obținut centura. Am obținut locul 1 la AKRO (Ashihara Karate Romanian Open).”, a spus Anamaria Balaș pentru revista Capital.

Însă campioana noastră nu se oprește aici și are inclusiv planuri pentru viitor. “Pentru acest an am ca obiectiv examenul pentru centura neagră în Ashihara Karate, examen pe care o să îl susțin în Serbia, la sfârșitul verii. Apoi urmează Campionatul Național, unde doresc să particip.”, a mai completat karatista.

Întrebată care este cea mai mare provocare de care se lovește în viața de sportiv de performanță, Anamaria Balaș a răspuns: “Cea mai mare provocare a fost și rămâne în continuare faptul că pot susține activitatea sportivă la nivel de performanță și în același timp că îmi susțin și activitatea privind studiile, fiind în anul 3 la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității București, pe secția japoneză-engleză. Intenția de a excela în domeniul Karateului s-a conturat prin dorința de a îmi dezvolta capacitatea de pedagog și antrenor încă de la vârsta de 15 ani. Am absolvit cursurile în cadrul Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, de la București, obținând nota 10.”, a mai declarat Ana Balaș.

Sportiva este de părere că “Un adevărat performer tinde să exceleze în orice domeniu de activitate, având o dorință permanentă de dezvoltare, autodepășire și cunoaștere.”