Adrian Zuckerman este viitorul ambasador al SUA în România nominalizat de președintele Donald Trump. Acesta va fi audiat joi, 20 iunie, în comisia de specialitate a Senatului american, potrivit site-ului oficial al instituției.

Zuckerman așteaptă de aproape un an validarea formală a Senatului după ce în ianuarie acest an, Senatul i-a retrimis preşedintelui Donald Trump nominalizarea lui Adrian Zuckerman în postul de ambasador al SUA în România. Conform procedurii Senatului de la Washington nominalizările neexaminate într-o sesiune nu mai pot fi amânate pentru o sesiune ulterioară, fără ca preşedintele să le trimită din nou Senatului.

La sfârşitul lunii iulie 2018, preşedintele american a trimis Senatului nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al SUA în România. Pe site-ul Casei Albe a fost menționat că Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent româna. Acesta este de profesie avocat, fiind admis în baroul din New York în 1984 și este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP.

Anterior Zuckerman a fost co-coordonator al departamentului de servicii naţionale imobiliare și pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar înainte de aceasta a fost coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York. De asemenea a ocupat funcția de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York, conform relatărilor g4media.

Adrian Zuckerman are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.

Te-ar putea interesa și: