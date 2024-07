David Pressman, ambasadorul SUA în Ungaria, a criticat declarațiile premierului ungar Viktor Orban de la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. El a afirmat că acestea sunt neașteptate din partea unui aliat.

Ambasadorul David Pressman a scris pe platforma X că, în aceleași declarații, imediat după întâlnirea cu Putin, premierul Viktor Orban a propagat teorii ale conspirației Kremlinului cu privire la SUA.

Pressman spune că acest comportament nu este ceea ce se așteaptă din partea unui aliat.

In the same remarks, fresh from his meeting with Putin, Prime Minister Orbán also peddled Kremlin conspiracy theories about the United States. Hardly what we expect from an Ally. 2/2

