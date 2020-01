Motivul pentru care au fost amendați este faptul că nu și-ar fi îndeplinit obligațiile de acoperire cu servicii de voce a unor zone locuite, a anunțat marți autoritatea.

„În cadrul unei campanii dedicate, am verificat acoperirea cu servicii de voce mobilă în aproximativ 13.400 de localități, adică în toate localitățile cu mai mult de 10 locuitori, fiind totodată măsurați peste 246.000 de km pe drumurile naționale, județene, orășenești și comunale. Pentru că niciunul dintre operatorii care furnizează servicii de voce mobilă nu și-a îndeplinit obligația de a avea o acoperire cu servicii de voce a unor zone locuite de cel puțin 98% din populația României, am aplicat amenzi în cuantum total de 1.610.000 de lei, în funcție de procentul de acoperire atins de fiecare. Operatorii și-au asumat aceste obligații odată cu licențele de utilizare a spectrului radio, ele nefiind facultative. Vom relua această campanie de măsurători și în acest an și vom continua, dacă este necesar, să aplicăm sancțiuni până la îndeplinirea completă a obligațiilor asumate. Toate rezultatele măsurătorilor sunt disponibile pe www.aisemnal.ro“, a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM, potrivit hotnews.ro.