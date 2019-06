Rareș Bogdan și-a cunoscut soția la Cluj. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme OK Magazin, Florina și Rareș Bogdan au oferit informații inedite din viața de cuplu. Atunci s-a aflat că actualului europarlamentar îi place să joace golf.

Florina și Rareș Bogdan s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, la Cluj, pe vremea când actualul europarlamentar PNL era jurnalist. “Făceam presă. Scriam editoriale, conduceam un ziar local, făceam emisiuni. Eram o mică vedetă locală, dar nu asta a interesat-o pe Florina atunci, nici acum n-o interesează asta”, a dezvăluit Rareș Bogdan.

Cea care avea să-I devină soție era la acea vreme avocat stagiar, stătea la București iar în Cluj venea doar în weekend.

Ceea ce nu mulți știu este că Rareș Bogdan avea mustață și că Florinei I s-a părut ușor arrogant la început. “Avea un uşor aer de superiori­tate, dar mi s-a părut. Când ajungi să-l cunoşti, nu este omul acela care pare. E chiar un om sensibil. Mult mai sensibil decât mine”, a dezvăluit aceasta.

Un alt lucru mai puțin cunoscut este că Rareș Bogdan se emoționează până la lacrimi când aude intonat imnul național.

“Plâng când cântă imnul national”, a dezvăluit Rareș Bogdan.

Acest lucru a fost susținut cu tărie și de soția sa. “Serios spune. Dacă vreţi, scrieţi asta, dacă nu, nu. Eu am zis că dacă el va muri înaintea mea, n-o să pot să-i închid coşciugul, că într-o mână o să ţină drapelul şi în cealaltă crucea.’, a continuat Florina.

Ceea ce însă puțin cunosc este pasiunea europarlamentarului PNL. Rareş Bogdan joacă golf din 2003.

“Am jucat mult cu Paul Tomiţă, antrenorul de golf al Regelui Mihai. El l-a învăţat golf pe Regele Mihai. Cu Mihai Tatulici, cu Viorel Cataramă, cu Mişu Negriţoiu mai puţin în ultimul timp, că m-am certat cu el. Şi cu foarte mulţi străini joc. Am jucat cu ambasadorul Marii Britanii, în Tunisia am jucat cu Mr. Bean Ba chiar şi cu Mubarak am jucat, cu fostul preşedinte al Egiptului, în Sharm El Sheikh”, a comentat liberalul.

El a spus că ajuns să joace golf cu Mubarak absolut întâmplător. “Era preşedintele Egiptului şi avea o casă de vacanţă în Sharm El Sheikh. Eram şi eu acolo când s-a organizat un turneu la care s-a anunţat că participă şi preşedintele. N-am jucat în acelaşi flight cu el. Cu Mr. Bean am jucat în acelaşi flight. Adică în aceeaşi formulă de patru. Practic, în aceeaşi echipă. Mubarak a jucat în flightul următor mie. Avea 14 gărzi de corp”, și-a amintit Rareș Bogdan.

