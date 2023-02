Întrebată dacă s-a lămurit situația între PNL și PSD, în ceea ce privește OMV și taxa de solidaritate, Alina G0rghiu a declarat că nu este bine ca cele două partide să arunce vina de la unul la altul.

Ministerul Finanțelor este așteptat să își exprime părerea în legătură cu cazul OMV

Aceasta a menționat că speră ca problema să se rezolve și ca Ministerul Finanțelor să își expună punctul de vedere cât mai curând.

„Nu o data. Evident, titularul acelor modificări și cel care trebuia să se ocupe de modificările la regulament este Ministerul Finanțelor. Noi așteptăm, în continuare, să aflăm ce se întâmplă cu acea taxare pe care statul român trebuie s-o impună OMV Petrom și vom vedea poziția Ministerului Finanțelor, sper eu, foarte curând. Dacă nu mă înșel, chiar din partea Comisiei de Buget Finanțe s-a transmis o comunicare către Minister. Ar fi păcat să nu fim în stare să ne asumăm răspunderea, dacă cineva a greșit, să spună că a greșit, din neștiință, din neputință, motivul pentru care s-a greșit este mai puțin important.

Dacă nu s-a greșit, să se iasă cu argumentele și să lămurim această controversă destul de mare din spațiul public. Ar fi păcat să practicăm aruncatul pisicii de la unul la altul. La PNL aceste discuții au fost foarte clare, așteptăm Ministerul Finanțelor să lămurească problema, fără să acuzăm pe nimeni. Ne dorim ca românii să înțeleagă care va fi următorul pas.”, a spus Alina Gorghiu.

Întrebată dacă ar trebui să existe repercursiuni, în cazul în care s-a greșit, președintele interimar al Senatului a răspuns:

„Vrem sa vedem prima data care este concluzia ministerului si in functie de acest lucru sunt sigura ca la nivelul Guvernului se va lua o decizie”, a spus aceasta.

Există o luptă de putere în cadrul PNL?

Despre declarațiile liderului PSD, Marcel Ciolacu, privind o luptă de putere în cadrul PNL, cu scopul ca premierul Nicolae Ciucă să rămână președintele partidului. Alina Gorghiu a spus:

„Eu sunt impresionată de preocuparea domnului Presedinte al Camerei Deputatilor pentru ceea ce se intampla in interiorul PNL, dar il linistesc , nu exista niciun fel de dorinta a nimanui sa dea jos vreun presedinte, am inteles foarte bine ceea ce avem de facut, am înțeles greșelile pe care le-am făcut în trecutul recent din istoria PN liar premierul Ciucă este un președinte respectat în Partid, un președinte care nu are niciun fel de provocare de această natură.”