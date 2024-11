Ce avere are Călin Georgescu?

Ce avere are Călin Georgescu, cel care a intrat în turul doi, potrivit primelor rezultate oficiale la alegerile prezidențiale? Candidații care visează să devină președintele României și-au pus pe masă nu doar ambițiile politice, ci și averile, așa cum cere legea. Printre ei, Călin Georgescu iese în evidență cu un portofoliu financiar care stârnește curiozitate: în conturile sale de la banca OTP se odihnesc 264.000 de euro, iar în garaj își face loc o Toyota Yaris din 2022 – un automobil modest, dar eficient.

În anul fiscal 2023, Călin Georgescu a avut venituri de 72.000 de lei de la Universitatea din Pitești, completate de 25.000 de lei proveniți dintr-o sursă… secretizată. Misteriosul candidat nu se oprește aici: deține o casă și un teren în Brașov. Declarația sa de avere conturează imaginea unui om calculat, dar cu rădăcini solide.

Cine este soția lui?

Viața de familie adaugă un plus de culoare. Soția sa, Cristela Georgescu, declară un venit anual de 24.000 de lei, dar contribuția ei nu se măsoară doar în bani.

Ea este expert wellness, speaker motivațional și o adevărată enciclopedie holistică, cu specializări ce par desprinse dintr-un manual de sănătate alternativă: nutriție integrativă, detoxifiere, regenerare celulară, iridologie clinică și terapii de echilibrare energetică. Împreună, cei doi formează un duo cu un mix neobișnuit de pragmatism și idealism.

Cristela Georgescu nu este doar soția unui candidat la prezidențiale – este o forță creatoare, o autoritate în educație și sănătate holistică, dar și o antreprenoare de succes. În timp ce soțul său, Călin Georgescu, își croiește drumul în politică, Cristela își lasă amprenta asupra comunităților, familiilor și firmelor prin programe educaționale inovatoare.

Printre realizările ei remarcabile se numără volumul „Diversificarea, pur și simplu”, ghid esențial pentru părinții aflați la început de drum, și colecția ilustrată „Simplu”, o serie dedicată familiei. Dar poate cea mai provocatoare lucrare este co-autorarea cărții „Nu hrăni cancerul!” alături de profesorul Pavel Chirilă și dr. Mădălina Popescu, o pledoarie pentru alimentația sănătoasă și prevenția prin stil de viață.

Pe platforma online care îi poartă numele, ea își comercializează cărțile și promovează lucrările soțului său, inclusiv „Cumpăna României”, îmbinând subtil misiunea profesională cu sprijinul pentru proiectele de familie.

Cu o viziune practică și creativă, Cristela oferă soluții variate: meniuri pentru diversificarea alimentației bebelușilor, rețete sofisticate pentru preșcolari și sfaturi pentru utilizarea unuia dintre cele mai exclusiviste aparate de gătit de pe piață. A organizat ateliere și cursuri cu prețuri între 343 și 550 de lei, oferind acces la expertiza sa într-un mod direct și captivant.

Cristela Georgescu are o bază solidă în economie și finanțe

Dar povestea ei nu se oprește aici. Cristela are o bază solidă în economie și finanțe, cu o carieră de peste 20 de ani în banking, management executiv și public speaking. Totuși, pasiunea pentru sănătate și educație holistică a dus-o spre noi orizonturi. A urmat cursuri intensive și a obținut certificări prestigioase, devenind un expert recunoscut în leadership, marketing, comunicare și nutriție.

Cristela și-a desăvârșit educația la institute de renume precum Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York, iar la Universitatea Cornell a explorat nutriția vegetariană. A obținut brevete de la American Association for Drugless Practitioners și de la Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă a Dr. Robert Morse, consolidându-și statutul de specialist în sănătate naturală.