Este vorba despre mai mulți locuitori din comuna braşoveană Ormeniş. Aceștia reclamă că nu pot vota, întrucât documentele lor de identitate au fost reţinute de proprietarul unui magazin-bar ca gaj pentru alimentele date pe datorie, în aces caz fiind deschis dosar penal pentru împiedicarea exercitării drepturilor electorale.

Alegeri locale 2020!

Un apel la 112 anunţa sâmbătă că proprietarul unui magazin-bar din Ormeniş ar fi ajuns în posesia mai multor cărţi de identitate şi nu vrea să le restituie, fiind anunţată şi Gruparea Mobilă de Jandarmi.

Conform newsbv.ro este vorba despre aproximativ 90 de carţi de identitate, reţinute de proprietarul societăţii pentru că le-a dat oamenilor pe datorie alimente.

Până în prezent, cinci persoane au sesizat în scris cadrele de poliţie cu privire la aceste aspecte, cercetările continuând în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt.

,,La data de 26 septembrie, în jurul orei 17.10, poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Hoghiz, au fost sesizati prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul că administratorul unei societăţi comerciale ar fi oprit în gaj mai multe cărţi de identitate ca garanţie la unele cumpărături efectuate la societatea pe care o reprezintă.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de împiedicarea exercitării drepturilor electorale, dosar instrumentat sub coordonarea unităţii de parchet competente in care se va propune solutie legala la finalizarea cercetărilor”, a declarat pentru newsbv.ro comisar Alina Ivan, purtător de cuvânt al I.P.J. Braşov.