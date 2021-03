Campania ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT derulată de BAT subliniază atât importanța alegerilor informate și asumate, cât și impactul pe care acestea îl au asupra mediului și a comunității. În cadrul campaniei ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT, fumătorii din Sectorul 3 al Capitalei și municipiile Constanța și Iași sunt invitați să arunce chiștoacele în scrumiere stradale speciale și astfel să voteze pentru lucruri inedite ca „pizza sau hamburger?”, „trezit de dimineață sau culcat târziu în noapte?”, „ochelari de soare sau ochelari de ski?”. În total, BAT a creat și instalat 700 de scrumiere stradale în cele 3 orașe partenere.

„Ne-am asumat reducerea impactului industriei noastre asupra mediului și acest lucru este evident în inițiativele din cadrul programului Alege Asumat un Oraș Curat: de la crearea infrastructurii pentru colectarea și valorificarea energetică a chiștoacelor, la programul de colectare și reciclare a versiunilor anterioare ale glo, dispozitivul dezvoltat de BAT pentru încălzirea tutunului. Le mulțumim celor care înțeleg importanța gesturilor simple, dar responsabile și suntem mândri că, împreună cu ei, am împiedicat 1,7 tone de chiștoace să ajungă pe stradă”, a declarat Ileana Dumitru, Director juridic și relații publice, Aria Europa Centrală și de Sud din cadrul British American Tobacco.

Mucurile de țigară colectate în recipientele stradale speciale sunt ridicate de operatorul de salubritate în containere de plastic cu capac și transportate la stația de sortare, de unde sunt transportate împreună cu alte deșeuri nereciclabile către fabrici de ciment în vederea valorificării prin incinerare cu recuperare energetică. Valorificarea energetică a chiștoacelor este o tehnologie dezvoltată recent, cu exemple de succes în state precum Canada și Statele Unite ale Americii, dar și în câteva state din Europa precum Franța, Germania sau Marea Britanie.

„Am încurajat și încurajăm un stil de viață sănătos și promovăm asta printr-o serie de proiecte, ca de exemplu, construcția de terenuri de sport în aer liber, a sălilor de sport sau a bazinelor de înot. Dar fiecare dintre noi are alegerile sale personale, iar sarcina autorităților locale este de a veni în preîntâmpinarea nevoilor fiecărui cetățean în parte. Și din acest motiv, am apreciat încă de la început propunerea formulată de British American Tobacco în parteneriat cu Green Academy, aceea ca Sectorul 3 să fie primul care să găzduiască proiectul ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT. Avem un dublu câștig: pe de o parte, responsabilizarea cetățenilor și asigurarea condițiilor optime pentru depozitarea tuturor tipuri de deșeuri, pe de alta, valorificarea energetică a chiștoacelor strânse, adică un exemplu excelent pentru ceea ce înseamnă economie circulară. Cu siguranță, este un proiect ce trebuie continuat și extins și, chiar dacă începutul este dificil, iar mentalitățile sunt cel mai greu de schimbat, sunt încrezător că această campanie își poate demonstra eficiența și în continuare. Curățenia și civilizația țin de fiecare dintre noi și este datoria noastră să responsabilizăm și să ne responsabilizăm”, a declarat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 din București.

„Proiectul ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT, un concept al British American Tobacco în parteneriat cu Green Academy, se desfășoară de 1 an și la Iași. Ieșenii au primit bine acest proiect și speranţa noastră este să vedem cât mai puţine chiştoace pe străzi. Avem în vedere şi locurile de aşteptare pentru taxi”, a declarat Mihai Chirică, primarul Municipiului Iași.

„Nefiind fumător, nu am avut ocazia să folosesc scrumierele stradale din proiectul Alege asumat un oraș curat, însă apreciez creativitate cu care BAT i-a convins pe constănțeni să facă această alegere. Un efort individual minor are un impact major când îl multiplicăm la scara întregului oraș. Vreau să extind abordarea creativă cu mesaje simple, de impact, pentru a îndemna constănțenii să nu mai arunce niciodată nimic pe jos”, a declarat Vergil Chițac, primarul Municipiului Constanța.

Campania reflectă misiunea asumată de BAT de a construi un viitor mai bun pentru consumatori, angajați și societate, precum și angajamentul de a utiliza mai puțin plastic, de a genera mai puține deșeuri și de a recicla mai mult. În acest sens, BAT își propune să colaboreze în mod susținut cu consumatorii pentru creșterea nivelului de responsabilitate față de mediu și de comunitate.

