Ajutor pentru chirie pentru refugiații de război din Ucraina! În cadrul ședinței de guvern de miercuri, membrii coaliției de guvernare au aprobat o decizie care stabilește câți bani și în ce condiții pot primi cetățenii străini sau persoanele fără cetățenie română, care vin din zona de conflict armat din Ucraina, și se află în situații speciale. Decizia pune în practică Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2024, care a creat un nou set de reguli pentru acest tip de ajutor.

Actul prevede că cei care se califică pot primi bani pentru a-și acoperi cheltuielile de cazare pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive. Sumele sunt de 750 lei pe lună pentru o persoană singură și 2.000 lei pe lună pentru o familie. Pentru cei care au primit deja acest ajutor și care sunt cazați în locații desemnate de autoritățile județene sau din București pentru situații de urgență, sumele acordate vor fi reduse. Astfel, o persoană singură va primi 500 lei pe lună în loc de 750 lei, iar o familie va primi 1.500 lei pe lună în loc de 2.000 lei.

Pentru copiii de grădiniță și creșă, se consideră că îndeplinesc condiția de a fi înscriși într-o grupă chiar dacă părinții prezintă un document de la școală care arată că nu au fost acceptați din lipsă de locuri. Înainte, această opțiune nu exista.

Nu se mai fac verificări prin sistemele informatice PatrimVen și SIIIR. În plus, banii care trebuiau virați către primării, conform Hotărârii de Guvern nr. 368/2023, dar nu au fost trimiși, vor fi transferați odată cu alocările bugetare special destinate acestui lucru.

De altfel, Ucraina va beneficia de un împrumut în valoare de 35 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană (UE), ca parte a unui angajament în valoare de 50 de miliarde de dolari americani din partea Grupului Celor 7.

Noul împrumut a fost anunțat vinerea trecută de către președintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, aflată într-o nouă vizită oficială la Kiev, unde a mers pentru a discuta cu guvernanții ucraineni „de la pregătirea pentru iarnă la apărare, până la aderarea și progresul în ceea ce privește împrumuturile G7.”

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.

We will help Ukraine in its brave efforts.

I come here to discuss Europe’s support.

From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024