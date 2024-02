Eckstein Kovacs Peter, fost consilier prezidențial, a făcut declarații despre relația sa cu Traian Băsescu, la podcastul „Contraste” de pe Cluj24. El a oferit detalii interesante despre ședințele desfășurate la Palatul Cotroceni. A spus că Băsescu nu era atent întotdeauna la ceea ce se discuta.

„Și acolo s-au discutat mai putin problema de aparare, de securitate, dar restul, toate problemele care erau interesante si importante pentru România. Si asta a fost șansa mea ca am putut participa la aceste discutii.

Fostul consilier a povestit și despre pasiunea lui „Băse” pentru fumat. În biroul în care aveau loc ședințele, doar președintele avea voie să-și aprindă o țigară, cu toate că acesta era înconjurat de fumători.

Eckstein și-a amintit că în decurs de trei ani, o singură dată a avut o discuție în contradictoriu cu Băsescu.

”Au venit organizatiile de aromâni, care s-au considerat si atunci și se consideră si acum o minoritate. Deci nu organizatia de aromâni, cu Caramitru si cu ceilalti, care au zis ca noi suntem romani si avem niste origini aromâne.

Și au trimis o scrisoare, l-au invitat pe presedinte în Herăstrău, aveau o sărbătoare, Zilele Armânilor. A fost de acord cu mesajul.

Eu am avut destula minte ca am pus o rezolutie acolo, ca nu recomand sa se duca personal, dar dacă dorește să trimită un mesaj, să îl trimită că îl redactez eu. Salut eu aromânii in numele presedintelui.

Și presedintele a pus o supra apostilă ca e de acord si dupa aia eu m-am dus, nici măcar n-am citit declarația, că erau cam dezorganizați acolo, dar am lăsat mesajul de prietenie. Și imediat aromânii lui Băsescu, în frunte cu Caramitru, și atunci am fost chemat. De ce mesajul ăsta unor nesătui? Si am zis, domnule presedinte, uite, hârtiuța, ati fost de acord. Bine. Ăsta a fost singurul” a spus fostul consilier.