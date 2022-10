Regele Charles a recunoscut că a înșelat-o pe Prințesa Diana

În 1994, Regele Charles al III-lea, pe atunci doar Prințul Charles, a acceptat propunerea postului național de televiziune din Marea Britanie de a participa la un interviu, în care avea să clarifice anumite zvonuri din presa britanică. Emisiunea TV urma să fie prezentată de către jurnalistul britanic Jonathan Dimbleby. Menționăm că el și Prințesa Diana trăiau separat deja de doi ani de zile.

În timpul interviului respectiv, Regele Charles a vorbit despre zvonurile referitoare la relația sa cu Camilla Parker Bowles, potrivit cărora ea ar fi fost amanta lui. El a spus, totodată, că i-a fost „credincios” și că s-a comportat „onorabil” cu Prințesa Diana, până când „căsnicia s-a destrămat iremediabil”. „Amândoi am încercat”, spunea el.

El a recunoscut, de altfel, că a înșelat-o pe Prințesa Diana. Valentine Low, scriitor britanic și corespondent regal la The Times, a analizat ce efecte au avut declarațiile făcute de Regele Charles al III-lea asupra reputației sale. În cartea „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” („Curtenii: Puterea ascunsă din spatele coroanei”), Valentine Low susține ferm că declarațiile sale au provocat „daune incalculabile reputației sale”.

Tocmai din această cauză, Regele Charles al III-lea și-a concediat secretarul particular din acea vreme. El a dat vina pe sfatul primit, conform căruia trebuia să recunoască totul. Richard Aylard și-a părăsit funcția în 1997 și refuză chiar și în ziua de azi să vorbească despre acest subiect. Valentine Low a scris, de altfel, că nu doar publicul a reacționat sever la declarațiile sale, ci și Familia Regală, mai ales când au aflat că Prințesa Diana și Camilla Parker Bowles se cunoașteau.

El a amintit de un moment în care Regele Charles al III-lea a fost întrebat ce l-a determinat să facă astfel de dezvăluiri publice. „A arătat cu degetul spre secretarul său particular. A spus furios că el l-a obligat să spună adevărul. A fost un moment foarte neplăcut”, a spus o persoană care se afla alături de Familia Regală când s-a întâmplat totul.

Prima confruntarea dintre Prințesa Diana și Camilla

În 1989, a avut loc confruntarea dintre Prințesa Diana și Camilla Parker Bowles.

„Știu ce se întâmplă între tine și Charles și vreau doar să știi asta”, i-a spus direct Prințesa Diana.

„Ai tot ce ți-ai dorit vreodată. Toți bărbații din lume se îndrăgostesc de tine și ai doi copii frumoși, ce vrei mai mult?”, a întrebat-o Camilla.

„Îmi doresc soțul. Îmi pare rău că sunt în cale… și trebuie să fie un iad pentru amândoi. Dar știu ce se întâmplă. Nu mă trata ca pe o idioată”, i-a răspuns Prințesa Diana.

Trei ani mai târziu, Prințul Charles și Prințesa Diana s-au despărțit, iar în anul 1996 au divorțat în mod oficial. În 1997, Prințesa Diana s-a stins din viață, iar în 1999, Prințul Charles și Camilla Parker Bowles au fost fotografiați împreună pentru prima dată.

Regina Elisabeta a II-a a aprobat relația lor, iar în anul 2003 cei doi s-au mutat împreună în Clarence House. Aceștia și-au anunțat logodna în februarie 2005, iar opt luni mai târziu și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu.