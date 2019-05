Claudiu Manda a vrut să demonteze toate acuzațiile celor care au susținut că pensiile nu au fost majorate.

„Caz concret pentru creatorii de fake news, care spun că pensiile nu au crescut, că a crescut inflația, că au crescut prețurile și că nimic din ceea ce am făcut noi la guvernare nu s-a simțit în buzunarele românilor. Cornel Petroianu este un pensionar din Predești, Dolj. Cand ne-am intalnit avea cateva cupoane la dumnealui. Ni le-a aratat si situataia este urmatoarea:

– noiembrie 2016, înainte ca noi să venim la guvernare, omul avea o pensie de 1.168 de lei

– februarie 2017, am venit noi la guvernare, pensia a crescut la 1.273 de lei

– septembrie 2017, pensia a crescut la 1.387 de lei

– iulie 2018 pensie era de 1.526 de lei.

Domnul Cornel spune ca preturile oricum cresteau si atunci ce facea daca pensia ramanea la fel de mica: ‘Domnule Manda s-a dat, nu s-a luat'”, a scris Claudiu Manda pe pagina sa de Facebook.

„Domnule, anul ala cu Ciolos am patimit mult. Am crezut ca nu mai luam niciodata subventia de la APIA. De doi ani si ceva s-au reglat lucrurile. Ajutorul acesta, dat la timp, este esential pentru noi. Asa cum este si pretul la azotat. Pai, acum vreo doi, trei ani, era sacul de azotat mai scump decat este azi. Eu am o varsta si ma uit la ce am in buzunar, nu la ce spun unii la televizor”, spunea Cornel Petroianu. Aceasta este realitatea”, transmite Claudiu Manda.

