Poştaşii au fost aşteptaţi astăzi cu nerăbdare sporită de pensionari. A început distribuirea deciziilor de recalculare, iar seniorii vor putea vedea negru pe alb cât de mult vor crește veniturile lor de luna viitoare. Unii s-au declarat mulţumiţi de rezultatele calculelor, în timp ce alţii au considerat că sumele primite sunt insuficiente pentru a acoperi nevoile lor. Pentru mai mult de 850.000 de persoane, pensia va rămâne neschimbată.

Pensionarii au aşteptat poştaşii cu o nerăbdare fără precedent, dornici să vadă cu propriii ochi câţi bani vor primi în plus începând din toamnă.

O gospodină nu era foarte mulțumită de suma pe care urmează s-o primească și a declarat că ce ia în plus, banii se vor duce pe tratamente.

Printre nemulțumiți se află și doamna Steliana, cum scrie aceeași sursă. După 24 de ani de muncă ca inginer mecanic, doamna Steliana spera să primească o majorare a pensiei în urma recalculării. Însă, acest lucru nu s-a întâmplat. Ca și alți aproape 850.000 de pensionari, pensia ei rămâne neschimbată.

„2.587. Zero lei şi zero bani în plus, este acelaşi cuantum de pensie pe care l-am avut şi până acum. Nu am avut aşteptări. N-am avut în decursul activităţii nici prime, nici sporuri”, a spus şi Steliana Berceanu, pensionară.