Site-ul de comerț electronic oferă produse la prețuri incredibil de mici, dar experții au avertizat că oamenii ar trebui să fie prudenți atunci când plasează o comandă.

Deși Temu are un sediu în SUA, de fapt, este o „companie soră” a firmei chineze Pinduoduo, relatează Time.

Puteți să faceți cumpărături de pe site-ul Temu sau să descărcați aplicația, de unde puteți câștiga prin diverse jocuri sau invitând oamenii să se alăture.

Aproximativ 50 de milioane de consumatori au descărcat aplicația, a declarat Steve Bernas, președintele și CEO-ul Better Business Bureau of Chicago și Northern Illinois.

Temu nu a acumulat doar descărcări, ci a obținut și un rating C+ de la Better Business Bureau și 964 de plângeri depuse împotriva sa.

Unii oameni se plâng că au primit haine care nu aveau mărimea pe care o comandaseră, apoi nu au putut să facă schimb. Alții au reclamat faptul că pachetul primit a era rupt și bunurile din interior erau deteriorate.

„Am plasat o comandă la Temu pentru mai multe articole. Am primit articole duplicat la unele lucruri; nu am primit un alt articol pe care l-am comandat (o etajeră) și am primit o singură bucată dintr-un set de două bucăți”, se arată într-o plângere la BBB.

„Am încercat să contactez serviciul pentru clienți. Nu există un număr de telefon și „conversația” s-a dovedit inutilă, deoarece există o barieră lingvistică evidentă. Este foarte frustrant!”, s-a plâns un american.

„Compania a făcut publicitate unei promoții de 1 dolar pentru un produs de 20 dolari și apoi a șters acel articol din coș și le-a lăsat-o pe celelalte”, se arată într-o altă plângere.