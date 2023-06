Fiul lui Ștefan Bănică JR a vorbit despre relația pe care acesta o are cu fosta soție a tatălui său, Andreea Marin. Radu Bănică a povestit că se întâlnește cu aceasta de fiecare dată când are ocazia, subliniind că nu au un program stabilit de vizite. Mai mult, el spune despre Zâna Surprizelor că este o mamă foarte bună.

”Când se ivește ocazia. Nu avem un program stabilit. E o persoană și o mamă foarte bună”, a spus Radu Ștefan.

De asemenea, el a mai vorbit și despre relația pe care o are cu sora sa mai mică, Violeta. El a avut numai cuvinte de laudă la adresa acesteia, precizând că se înțelege foarte bine cu ea.

”Foarte bine ne înțelegem. Are deja 15 ani și e o adolescentă feroce. Amândoi avem un simț al umorului relativ asemănător”, mai spune el.

Radu Ștefan, pregătit pentru celebritatea familiei

Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică JR a mai spus că părinții nu l-au pregătit pentru celebritatea lui, ci mai degrabă pentru celebritatea familiei. El spune că a fost învățat să se poarte frumos și să fie respectuos.

”Nu știu dacă m-au pregătit pentru celebritatea mea, cât pentru celebritatea familiei. De mic mi-au spus anumite reguli pe care ar trebui să le respect, reguli ce mi se par normale acum. Era vorba de imaginea tatei la mijloc. Nu pot să mă plâng. M-au învățat să fiu politicos, să am maniere, lucruri pe care ar trebui să le facă oricine”, mai spune el.

Radu Ștefan a învățat cea mai importantă lecție despre carieră de la tatăl lui

Nu în ultimul rând, el a mai vorbit și despre tatăl său, precizând că de la el a învățat cea mai importantă lecție despre carieră, fiind vorba, de fapt, despre profesionalism.

”Profesionalismul, pe partea carierei. Prima oară când am fost pe scenă la Sala Palatului a fost în 2012. Am avut un moment cu tata. Îmi amintesc că primul impuls a fost să plâng de emoție, mai ales când am văzut atât de mulți oameni. Totul s-a întâmplat într-o secundă și cumva mi-am revenit imediat. E foarte exigent și nu face excepție. Eu n-am fost fiul lui atunci, am fost pur și simplu un invitat artist. Pe fișa postului, profesionalism. Nu există excepții”, a mai spus Radu Ștefan într-un interviu.