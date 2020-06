Liderul Pro România, Victor Ponta, a susținut că dorinţa de a prelungi starea de alertă are legătură cu faptul că Guvernul Orban s-ar teme de o moţiune de cenzură şi ar dori să facă afaceri cu măşti de protecţie.

„Dvs. ati inteles de la Presedintele Iohannis de ce mai vrea sa prelungeasca starea de alerta in toata tara ? daca vrea intr-o localitate sau judet in care sunt multe cazuri Guvernul nu are nevoie de aprobarea !

Vrea cumva sa plateasca pensiile si alocatiile? Vrea sa ajute firmele romanesti, industria alimentara sau HORECA? Vrea sa ajute oamenii cu rate la banci si fara loc de munca? Sa-i ajute pe romanii din Diaspora sa vina acasa sau sa se intoarca la munca in Vest? NUUUUU!

Si atunci de ce vrea puteri speciale?”, a notat Victor Ponta pe Facebook, alături de o imagine sugestivă cu Ludovic Orban.