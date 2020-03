De ziua sa de naștere, Adda a lansat o nouă piesă pe care a denumit-o „Suntem femei”, ce exprimă povestea nebună de dragoste, pe care o trăiește cu soţul său . În plus, artista vine și cu un nou album, ce se va lansa chiar în perioada 1-8 martie și bineînțeles va include și piesa proaspăt lansată. Albumul se va numi „Arta, viaţa şi iubire” și a fost început în luna septembrie 2019. Au urmat apoi lansările de piese „Ce am cu tine”, „Cum doare o inimă”, „A fost odată ca-n poveşti”, „Răsărit”, „Plâng în hohote”, „Grădina”, „Dacă” şi „Lacrimi”.

Linia melodică și versurile sunt compuse de către ADDA, muzica este creată de către ea împreună cu Georgian Idriceanu, iar single-ul este produs de către Georgian Idriceanu.

Mai mult, viitorul albul va conține 12 piese. Textul intro-ului din album este scris chiar de artistă, iar muzica a fost realizată de ea, cu ajutorul lui Bogdan Marinescu. Piesa a fost produsă în studiourile Baladda Records.

Reamintim că, la începutul lui 2019, ADDA a lansat campania „CupidonAdda”, alegând poveştile a 8 cupluri destrămate, despre care a compus câte o melodie cu scopul de a îi împaca pe parteneri.

Odată cu lansarea piesei, ADDA a transmis și acest mesaj:

„Piesa asta este despre și pentru femeile puternice. Care au voce! Care nu acceptă să fie considerate niște făpturi gingașe fără apărare și atât. E despre și pentru femeile cu atitudine care luptă pentru ele și care deși au răni adânci, pot iubi din nou. Este despre și pentru femeile care au nevoie de dragoste, nu de cadouri scumpe. E despre și pentru femeile care au căzut de 10 ori și s-au ridicat de 11”.

În plus, ADDA poate fi văzută la „Asia Express România”, drept concurentă.

