Shia LaBeouf, actorul hollywoodian, exprimă dorința de a deveni diacon catolic după ce a primit sacramentul confirmării în noaptea de Anul Nou, conform informațiilor furnizate de The Guardian.

O filială din California a ordinului religios catolic al franciscanilor capucini a anunțat marți această veste printr-o postare pe Facebook, însoțită de fotografii în care actorul în vârstă de 37 de ani zâmbește alături de mai mulți membri ai organizației.

„Suntem încântați să împărtășim că dragul nostru prieten Shia LaBeouf a îmbrățișat complet credința catolică la sfârșitul săptămânii trecute, prin primirea sacramentului confirmării! Frații franciscani capucini sunt profund fericiți să-l primească în rândurile Bisericii și să fie martori ai angajamentului său profund în călătoria sa spirituală”, a menționat provincia din America de Vest a ordinului. „Shia LaBeouf, cunoscut pentru talentul său și pentru pasiunea incredibilă din industria divertismentului, a pornit pe o călătorie spirituală profundă care l-a condus să adopte învățăturile Bisericii Catolice. Alegerea sa de a se integra pe deplin în biserică este o dovadă a dorinței sale autentice de a cultiva relația sa cu Dumnezeu și de a trăi valorile Evangheliei”, a adăugat sursa.

Episcopul Robert Barron din dieceza Winona-Rochester, Minnesota, a confirmat faptul că LaBeouf a primit sacramentul confirmării, așa cum a anunțat Catholic News Agency.

Fratele capucin Alexander Rodriguez a declarat că actorul își dorea să devină diacon „în viitorul apropiat”. Rodriguez a explicat că inspirația lui LaBeouf de a accepta sacramentul confirmării în cadrul credinței catolice a pornit de la recentul său rol în filmul „Padre Pio”, unde acesta l-a interpretat pe fratele capucin italian Pio de Pietrelcina.

Shia LaBeouf: Vreau să devin diacon

Conform relatărilor lui Rodriguez, care a interpretat și el un frate în același film, LaBeouf „a spus spontan: «Vreau să devin diacon» – și încă simte acest lucru”.

Ceremonia de confirmare a lui LaBeouf a avut loc la parohia Old Mission Santa Inés din Solvang, California, aceeași biserică unde actorul a căutat inițial pregătirea pentru rolul său în „Padre Pio”, conform informațiilor furnizate de CNA.

Într-un interviu acordat CNA în iunie anul precedent, LaBeouf a discutat despre experiențele sale în timpul filmărilor: „Presiunea a fost enormă, dar asta a contribuit la calitatea filmului… Există scene în care alergăm în masă și nu sunt actori în scaune. Aceștia sunt oameni care îl iubesc pe Pio și simți asta, ceea ce adâncește întreaga experiență”.

„Nu am fost niciodată pe un platou de filmare unde totul a fost atât de ușor”, a adăugat LaBeouf.

El a continuat: „Cred că am făcut un film minunat pentru că am urmat învățăturile și am adoptat cu adevărat abordarea pragmatică pe care a avut-o față de lume… Este posibil să fiu atras de catolicism din acest motiv, pentru că este atât de captivant”.

LaBeouf s-a născut dintr-un tată catolic și o mamă evreică. A fost botezat în copilărie și a avut un barmitzvah la vârsta de 13 ani.

Cariera sa în industria cinematografică se întinde pe parcursul a peste 20 de ani, incluzând filme precum „Holes”, „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” și trei producții din franciza „Transformers”.

În 2020, LaBeouf a fost acuzat de abuz fizic, mental și emoțional de către fosta sa parteneră, muzicianul britanic FKA twigs, cu care a avut o relație de aproximativ un an după ce s-au întâlnit pe platoul de filmare al filmului său semi-biografic „Honey Boy” din 2019.