Acțiunile Gabriel Resources s-au prăbușit la Bursa de la Toronto

Acțiunile companiei canadiene Gabriel Resources s-au prăbușit după pierderea procesului împotriva României. În doar câteva zile, investitorii au suferit pierderi semnificative. Valoarea companiei a scăzut cu 850 de milioane de dolari.

Acțiunile Gabriel Resources (simbol bursier GBU), companie care deține proiectul Roșia Montană, se pregătesc să înceapă ședința de tranzacționare de luni de la Bursa de Valori din Toronto cu o prăbușire de 94% a prețului. Această prăbușire survine în urma unui verdict surpriză. Mai exact, România a câștigat ceea ce ar fi putut fi unul dintre cele mai costisitoare procese post-decembriste.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Bursei de Valori din Toronto, prețul acțiunilor GBU afișat pe segmentul National Best Bid and Offer (NBBO) – disponibil cu puțin timp înainte de deschiderea ședinței bursiere de la 9:30 ora locală, adică 15:30 ora României, prin care este raportat cel mai mare preț de cumpărare și cel mai mic preț de vânzare oferit, cu alte cuvinte, tranzacționare în premarket, este de 0,05 dolari canadieni, notează zf.ro.

În comparație cu prețul de închidere de joi seară – vineri, când acțiunile au fost suspendate, în valoare de 0,87 dolari canadieni, prețul pe acțiune la 0,05 dolari canadieni reduce capitalizarea Gabriel Resources la 45 de milioane de dolari, în scădere cu 856 de milioane de dolari față de evaluarea anterioară a investitorilor.

Compania canadiană ar putea contesta verdictul

Gabriel Resources a anunțat că va demara o contestație împotriva deciziei care a favorizat România în disputa privind Roșia Montană. Singura opțiune de atac este la aceeași curte de arbitraj din Washington. Instituția este cunoscută sub numele de „International Centre for Settlement of Investment Disputes” – ICSID. Aceasta este parte a Grupului Băncii Mondiale.

Contestarea poate fi inițiată și în fața unei alte instanțe din cadrul ICSID în termen de 120 de zile de la pronunțarea hotărârii, pentru orice motive. O excepție este situația în care se invocă corupția unui membru al juriului. În acest caz, termenul de depunere a contestației este de trei ani. Mai multe puteți citi aici.