Cazul lui Călin Georgescu a stârnit un val de controverse în spațiul public, după ce acesta a fost reținut și audiat de procurori sub acuzația de „instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale”. Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a intervenit în dezbatere, explicând gravitatea acuzațiilor și justificând măsurile luate de autorități. Potrivit acestuia, procurorii nu ar fi acționat fără a avea probe clare care indicau un pericol iminent pentru siguranța națională. Declarațiile sale aduc o perspectivă juridică asupra cazului și ridică întrebări despre implicațiile unei astfel de anchete.

Tudorel Toader a explicat că acțiunile considerate un atentat la siguranța națională pot avea diferite forme, dar urmăresc același scop.

Grupările care intenționează să schimbe ordinea constituțională au o organizare bine stabilită, iar riscul crește pe măsură ce acestea capătă amploare.

Fostul judecător CCR a explicat și ce presupune, din punct de vedere juridic, acuzația adusă lui Călin Georgescu.

Potrivit acestuia, Constituția României prevede limite clare pentru modificarea unor principii fundamentale, iar încălcarea acestora poate fi considerată o amenințare la adresa statului.

Ce înseamnă asta? A nu lăsa sau a îngrădi puterile statului să își exercite competențele pe care Constituția i le dă. (…) Avem o divizie specială în SRI care are rolul de a apăra Constituția, deci cu asta se ocupă, cu observarea, prevenirea fenomenelor, manifestațiilor care pot pune în pericol ordinea constituționale”, a explicat Tudorel Toader .

El a subliniat că, deși în trecut au existat măsuri preventive, niciodată până acum nu s-a ajuns la acuzații penale de o asemenea gravitate.

„Sub forma unei acuzații penale nu am avut niciodată, sub forma unor acțiuni de prevenire poate că or fi fost, dar nu le știm noi”, a mai adăugat acesta.