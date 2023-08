Pensii, relația cu PSD, situația din PNL dar și Diaspora au fost subiectele abordate de Rareș Bogdan într-o discuție cu protestatarul Marian Ceaușescu. Liderul PNL a fost dus acasă, cu mașina, prin București, de Marian Ceaușescu. Discuția care s-a derulat între cei doi a fost transmisă LIVE pe rețelele de socializare.

Cel mai abordat subiect al fost cel despre pensii. Astfel, Rareș Bogdan și-a spus punctul de vedere despre pensiile speciale.

Liderul PNL a susținut că a avut bună credință atunci când a cerut ca acele pensii speciale să fie tăiate.

„Mă bucur că nu a anulat CCR și a trimis în Parlament. Să sperăm că în Parlament vor veni cu o lege mai bună. E un plus că nu au anulat-o”, a subliniat liderul PNL. liberalul.

Rareș Bogdan a precizat că își dorește tăierea pensiilor speciale.

„N-am crezut că sunt atât de mulți care să fie ticăloși și să se opună. Eu am acum speranța că cel puțin legea a fost trimisă în Parlament și nu tăiată ca celelalte”, a mărturisit acesta.

Marian Ceaușescu a vrut să afle dacă Rareș Bogdan a fost implicat în scandalul de la Otopeni. Liberalul a susținut că „nu are treabă” și că nu știa de această chestiune.

„Eu am bani, nu am nevoie, am destui”, a explicat Rareș Bogdan.