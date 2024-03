Doliu în muzică. A murit starul rock britanic Steve Harley

Tristă veste în lumea muzicii: Steve Harley a părăsit această lume. Celebrul artist rock, cunoscut mai ales ca solist al trupei de glam rock din Marea Britanie, Cockney Rebel, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani.

Steve Harley, iubitul autor al popularei piese „Make Me Smile (Come Up and See Me)”, a fost activ pe scena muzicală până în ultima perioadă. Cu toate acestea, din păcate, a fost nevoit să renunțe la mai multe concerte recente. În ultimele luni, artistul a luptat împotriva unei boli grave, fiind diagnosticat cu cancer și fiind supus unui tratament intens.

Potrivit declarației făcute de fiica sa, muzicianul a trecut în neființă în liniște, în propria locuință.

Muzicianul londonez este responsabil pentru compunerea celebrului hit „Make Me Smile (Come Up and See Me)”. Această melodie a cunoscut un succes impresionant, vânzându-se în peste 1,5 milioane de exemplare pe plan internațional. În anul 1975, piesa a dominat topurile muzicale britanice, devenind un adevărat fenomen. De-a lungul timpului, cântecul a fost reinterpretat de peste 120 de ori de către diverse trupe, printre care se numără Duran Duran și Erasure.

Trupa de glam rock Cockney Rebel a cunoscut succesul cu patru single-uri și două albume care au urcat în top 10 în clasamentele muzicale din Marea Britanie.

Sir Rod Stewart s-a declarat „absolut devastat” în timp ce îi aducea un omagiu muzicianului, pe care l-a „iubit” și „admirat”.

Harley a ajutat la scrierea mai multor cântece pentru Sir Rod, care a preluat melodia lui Harley, A Friend For Life, pe albumul său de studio din 2015, Another Country.

Într-o postare pe Facebook, din decembrie, când și-a anunțat diagnosticul de cancer, Steve Harley a spus că anularea spectacolelor a fost „sfâșietoare”. Totodată, el a oferit o actualizare a tratamentului său.



