Este vorba despre Faye Fantarrow, o cunoscută cântăreaţă şi compozitoare din Marea Britanie. Aceasta a murit acasă, la un an după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de tumoră cerebrală

Tragicul anunț a fost făcut vineri mama ei, Pam Fantarrow. Cântăreaţa de doar 21 de ani se luptase deja cu succes de două ori cu cancerul în copilărie.

Albumul de debut al regretatei artiste a fost produs de Dave Stewart, fondatorul trupei Eurythmics. Dave Stewart a fost mentorul lui Faye Fantarrow, care provenea din acelaşi oraş din nordul Angliei ca şi el, Sunderland.

În februarie anul trecut, el i-a produs primul album, „AWOL”, care cuprinde şapte piese, şi l-a lansat la casa lui de discuri.

„Nu pot să exprim în cuvinte cât de devastată am fost când, imediat după ce am petrecut o perioadă creativă extraordinară cu Faye vara trecută, făcând albumul ei de debut, Faye a aflat că are o tumoare cerebrală foarte agresivă.

Faye era o bucurie să fii în preajma ei, plină de distracție, râs și ascuțită ca o lamă de ras – o adevărată artistă în toate sensurile. Să fiu cu ea și să o privesc la lucru este un diamant întipărit în minte, momente pe care nu le voi uita niciodată. Sunt norocoasă că am cunoscut-o pe Faye și pe mama ei, Pam, doi oameni care împreună au luptat împotriva tuturor șanselor pentru supraviețuirea lui Faye.

A fost atât traumatizant, cât și frumos să fiu martoră la puterea și demnitatea lor și îmi pare atât de rău că lumea a putut fi martoră la geniul lui Faye doar pentru o perioadă atât de scurtă de timp. Ea este una dintre adevăratele mari, o fată din nord care a luat foc cu versurile și melodiile ei. Am iubit-o profund”, a declarat Dave Stewart într-un comunicat.