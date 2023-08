Doliu în Italia! A murit cel care l-a lansat pe marele Francesco Totti

Italia este în doliu, după ce legendarul antrenor de fotbal Carlo Mazzone s-a stins din viață. Acesta a decedat sâmbătă, 19 august 2023, la onorabila vârstă de 86 de ani, a informat Roma Press, fără a face cunoscute, însă, cauzele morții sale.

Carlo Mazzone s-a născut pe data de 19 martie 1937 la Roma, Italia. A jucat ca fundaș central mai multe sezoane pentru A.S. Roma și pentru SPAL și Ascoli. A petrecut nouă sezoane la Ascoli, retrăgându-se în timpul sezonului 1968-1969 pentru a deveni managerul clubului de fotbal, în Serie C, ajutând echipa de fotbal să câștige titlul în Serie C în 1972. De-a lungul carierei sale, el a antrenat mai multe cluburi de fotbal, inclusiv Roma, Brescia și Cagliari.

El a fost cel mai experimentat antrenor de fotbal din panorama fotbalului italian, având peste 1.000 de meciuri de fotbal la profesioniști. Pe data de 18 martie 2006, Carlo Mazzone a devenit managerul italian cu cele mai multe meciuri antrenate vreodată în Serie A, egalând și apoi depășind recordul deținut în trecut de Nereo Rocco (792 de meciuri în Serie A).

Între anii 1993 și 1996, Carlo Mazzone a devenit celebru după ce l-a lansat pe Francesco Totti. El avea doar 17 ani, când a fost selectat de Carlo Mazzone la prima echipă, devenind curând o prezență constantă în formația de start a Romei.

Doliu în Italia! Antonella Lualdi s-a stins din viață

Cu câteva zile în urmă, Italia a mai suferit o mare pierdere. Antonella Lualdi, care a cucerit inimile telespectatorilor din România, după ce a jucat rolul Andradei, fiica lui Decebal, în filmul românesc „Columna”, s-a stins din viață. Aceasta a decedat pe data de 10 august 2023, la onorabila vârstă de 92 de ani, într-un spital din Roma, potrivit agenţiei de presă italiene ANSA.

Despre Antonella Lualdi

Antonella Lualdi s-a născut în anul 1931, la Beirut (Liban), iar de-a lungul carierei sale a lucrat cu unele dintre cele mai mari nume ale cinematografiei din anii 50, precum Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Michel Piccoli şi Gérard Depardieu.

Ea a devenit populară în anii ’50 şi anii ’60, cu ajutorul filmelor: „À double tour”, „Cronache di poveri amanti”, „Il più comico spettacolo del mondo”, „Gli innamorati”, „Padri e figli”, „Giovani mariti”, „A Parigi in vacanza”, „Il colore della pelle”, „I delfini”, „Appuntamento a Ischia”, „Il disordine”, „Gli imbroglioni”, „Se permettete parliamo di donne”, „La colonna di Traiano”, „Un caso di coscienza” și „Vincent, François, Paul… et les autres”.

În anii 70, ea a apărut în ediţia italiană a revistei pentru bărbați Playboy din iunie 1979.