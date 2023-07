Registrul Deșeurilor, aplicația ce ajuta afacerile să se conformeze OUG 92/2021 privind Regimul deșeurilor și să păstreze evidența deșeurilor prin doar 3 click-uri, a fost lansată în luna iunie și este disponibilă la adresa https://registrul-deseurilor.ro

Ce obligaţii au firmele din România în domeniul gestionării deşeurilor

Afacerile ce au activitate la sediul social sau la punctul de lucru sunt considerate producători de deşeuri şi au o serie de obligații in domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activitatea lor. Acestea trebuie să:

Identifice și codifice tipurile de deșeuri generate conform OUG 92/2001, art. 8 alin. 1;

Colecteze selectiv deșeurile generate conform OUG 92/2001, art. 15 alin. 1;

Întocmească și păstreze evidența deșeurilor generate – OUG 92/2001, art. 48;

Transmită anual evidența deșeurilor generate catre Agenția pentru Protecția Mediului până la 15 martie anul urmator generării deșeurilor – OUG 92/2001, art. 48 alin. 1 si 5;

Pună la dispozitia autorităților competente ( Garda de Mediu, Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția Locala) la cererea acestora;

Inițial, Legea 211/2011 prevedea că fiecare producător de deseuri trebuie să desemneze la nivelul societății o persoană responsabilă pentru gestionarea deșeurilor și că această persoană trebuie să fie instruită în domeniul prevenirii generării deșeurilor și în managementul deșeurilor. Această prevedere a fost modificată și este obligatorie doar pentru societățile pentru care a fost emisă o Autorizație de Mediu.

În cazul în care societățile nu păstrează evidența deşeurilor și nu o transmit către autorități riscă amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 lei.

Soluția https://registrul-deseurilor.ro, menită să îi ajute pe antreprenori, este simplu de utilizat și ii ajută sa păstreze evidența deseurilor generate și predate către parteneri.

Aplicația Registrul Deșeurilor respectă toate cerințele legale:

Ajută la identificarea și codificarea celor mai comune tipuri de deșeuri;

Gestionează partenerii contractuali pentru preluarea deșeurilor;

Pastrează evidența deșeurilor generate si predate catre parteneri la nivel de tip de deseu;

Generează Rapoarte lunare pe formatul cerut de HG 856/2002;

Generează Rapoarte anuale pe formatul cerut de ANPM, raportul PRODDES, OUG 92/2021, pentru raportarea anuală;

Păstrează dovezile de predare (Anexa 1, 2 sau 3) a deseurilor către parteneri.

Avantajele folosirii aplicației Registrul Deșeurilor

Aplicaţia a fost gândită pentru ca antreprenorii să nu piardă timp și să adauge datele extrem de rapid, adaugarea unei inregistrari cu doar 3 click-uri;

Economiseste bani, nu mai este neaparat nevoie de o altă companie sa intocmească evidența deseurilor pentru societați;

Poate fi folosită de pe orice dispozitiv, smartphone, tabletă sau desktop;

Pentru incărcarea dovezilor de predare este suficient să fie fotografiate documentele și sa fie incărcate în aplicație.

Câteva exemple de afaceri ce sunt obligate să păstreze evidența deșeurilor și să o raporteze către ANPM sunt:

HoReCa (restaurante, baruri, cafenele, autoserviri, patiserii, cofetarii etc);

Magazine (alimentare, electronice, haine etc);

Servicii (saloane de beauty, frizerii, săli de jocuri, cabinete medicale etc);

Societăți cu activitate de birou (cabinet de avocatura, contabilitate, producerea de software etc);

Societăți cu activitate de depozit;

Societăți cu activitate de productie ( mobile, echipamente electrice, haine, mase plastice etc).

Aplicația poate fi testată timp de 15 zile gratuit, apoi funcționează pe bază de abonament, lunar sau anual.

“De mult îmi doream să dezvolt o aplicație ușor de utilizat ce ajută la managementul mai eficient al deșeurilor generate de companii.

Am creat aceată aplicație având ca obiectiv ca tot procesul de adăugare a datelor referitoare la deșeurile generate să fie extrem de facil, intuitiv și rapid după setarea contului care durează 5 minute, apoi totul se poate face din 3 click-uri de fiecare dată când deșeurile au fost predate partenerilor.

Totul pentru ca antreprenorii să se poată concentra pe cresterea business-ului, dar să respecte și legea, natura și să evite amenzile. Ne-am asigurat și vom continua să ne asigurăm că respectăm toate cerințele legale, iar în cazul în care acestea se schimbă, vom modifica rapid aplicația pentru a respecta noile cerințe”, a declarat Valentin Krancevik, co-fondator al aplicației Registrul Deșeurilor.

Echipa ce a dezvoltat aplicația Registrul Deșeurilor este formata din antreprenori cu experienta in managementul deșeurilor, in mediul privat si ONG – Let’s Do It, Romania!, dar si in dezvoltarea aplicatiilor software ca https://valori-nutritionale.ro.

1% din veniturile acestei aplicatii vor fi redirectionate catre Asociația Let’s Do It, Romania! pentru acțiuni de curățenie în natură.