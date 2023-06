Dorin Șerdean, fost acționar majoritar la Dinamo București, are parte de probleme. Omul de afaceri a fost arestat preventiv de Tribunalul București, în urma unei cereri a Parchetului European.

Potrivit informațiilor existente acesta acuzat că a trimis scrisori false de garanție, fiind suspectat într-un dosar de fraudarea de 30 de milioane de euro.

Parchetul European, instituția care conduce ancheta, spune că este vorba despre o schemă mai amplă de furnizare de scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene. Aceste scrisori pretindeau că asigură protecție împotriva eventualelor daune.

Percheziții au loc în București, Alba Iulia, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt.

Dorin Șerdan a deținut pachetul majoritar la Dinamo timp de aproape un an

În perioada martie 2022 – februarie 2023, omul de afaceri din Alba Iulia este cel care a deținut pachetul majoritar la Dinamo București, însă apoi l-a cedat de la Red&White.

În prezent, ei sunt cei care dețin cele mai multe acțiuni la clubul din București.

După ce a vândut acțiunile, omul de afaceri a spus că nimeni nu știe ce datorii are clubul sportiv și nici cum s-au creat, însă preciza că este un adevărat dinamovist.

„E o povară, pentru că nu e ușor să ai un club ca Dinamo, sunt multe responsabilități. Însuși numele e foarte mare, e un brand și până la urmă toate acestea formează o povară. De-a lungul timpului, oameni care au avut succes în afaceri au avut momente mai puțin fericite la Dinamo.

Sportul are o componentă pe care nu poți să o controlezi. Dacă m-aș fi lăsat doborât de toate acele lucruri făcute cu rea-voință, aș fi ieșit din povestea asta. Faptul că am rămas dovedește că sunt cu adevărat dinamovist. Am luptat pentru a recupera adevărul și o să vedeți că adevărul va ieși în totalitate la iveală în viitorul apropiat.

Sunt niște lucruri care se vor vedea exact. Nimeni nu știe ce datorii sunt, cum s-au creat. În noiembrie 2021, instanța a stabilit insolvența lui Dinamo, cu datorii de 4,5 milioane de euro. Dacă poți să ajungi la 10 milioane de euro după un an, să îmi explice cineva cum e posibil.

Eu stau bine cu matematica! Mă ajută profesia și pasiunea pentru cifre, dar mie îmi dă cu virgulă. O să vedem cum s-au făcut aceste datorii și cine le-a făcut. Să știți că acești oameni au făcut lucruri deosebite, le doresc succes și pentru Dinamo sper să fie un viitor foarte frumos”, a spus acesta la momentul respectiv.