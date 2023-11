În primele nouă luni ale anului 2023, datele Institutului Naţional de Statistică arată că România a importat 1,538 milioane de tone echivalent petrol de gaze naturale, înregistrând o scădere de 8,2% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. În același timp, producția internă a depășit importurile, înregistrându-se o creștere de 3,1% în aceeași perioadă, totalizând 5,592 milioane de tone echivalent petrol.

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, se așteaptă ca producția internă de gaze naturale să crească cu un ritm mediu anual de 3,6% între 2023 și 2026, după o scădere în 2022. Aceste previziuni indică o tendință de scădere a importurilor, cu un ritm mediu anual de 2,2% până în 2026.

În detaliu, pentru 2023 se estimează că importurile vor fi de 1,845 milioane de tone echivalent petrol, urmând să scadă în anii următori conform prognozelor. Anul trecut, importul de gaze naturale a cunoscut o scădere semnificativă, în timp ce exporturile au fost de 470.000 de tone echivalent petrol.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat că România deține multiple avantaje pe planul energetic la nivel global. Acesta a evidențiat importanța resursei umane și a faptului că țara dispune de toate elementele necesare în acest domeniu. Consideră că tranziția energetică este inevitabilă pentru menținerea competitivității și că are potențialul să devină un model exemplar în țară.

„România are multe atuuri pe scena mondială în ceea ce priveşte sectorul energetic. În primul rând oamenii, dumneavoastră şi toţi ceilalţi experţi în sectorul energetic pe care România îi are.(…) În al 2-lea rând, România chiar este o ţară binecuvântată de Dumnezeu. Are tot ceea ce îi trebuie în sectorul energetic şi cred că această revoluţie energetică pe care suntem condamnaţi să o facem dacă vrem să rămânem competitivi, are toate ingredientele să fie un exemplu în România”, a spus Burduja la o conferinţă organizată de Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR – CME).