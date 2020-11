Este posibil să fie aşa, însă de cele mai multe ori aceştia sunt obligaţi să călătorească destul de mult în locaţiile unde se dispută jocuri de noroc şi să piardă mult timp pe care altfel l-ar fi putut petrece cu familia. În plus, aceste turnee sunt adesea extrem de obositoare, întinzându-se pe multe zile, fiecare zi implicând numeroase ore petrecute la masa de joc, de cele mai multe ori la ore înaintate din noapte. Însă, fiecare job vine la pachet atât cu lucruri bune cât şi cu cele mai puţin bune, aşa că numai tu poţi decide dacă vrei să te abandonezi sau nu acestei cariere. În final, este o slujbă ca oricare alta, dar care oferă expunere la nivel mondial şi aduce profesioniştilor satisfacţiile financiare de care au nevoie.

Fraţii Dang

Fraţii Dang, care sunt cel mai bun exemplu de jucători profesionişti care au strâns o avere colosală şi au reuşit să nu piardă nici un ban din cei câştigaţi. S-au retras la timp din poker, aşa cum singuri o recunosc şi au deschis un lanţ de restaurante care numără 4 locaţii în oraşe diverse din SUA. Debutul în poker îi aparţine lui Di Dang, care se specializează în jocul de poker pe mize mari, în special pe cel de Omaha Pot Limit. Până să ajungeți să jucați pe mize mari, este recomandat să profitați de bonusuri fără depunere pentru a fi siguri că nu aveți nimic de pierdut până să investiți din proprii bani.

Di este un inginer care a realizat încă de pe băncile facultăţii că poate câştiga bani mulţi din poker, însă jocul său preferat se desfăşoară aproape în exclusivitate în online. L-a implicat imediat în acest fenomen şi pe fratele său Hac Dang, decizia fiind una cât se poate de inspirată. Până la renunţarea la jocul profesionist de poker cei 2 fraţi au strâns împreună peste 10 MILIOANE de dolari în perioada 2004 – 2012, hotărând să îi investească într-un restaurant pe nume Chasin Tails care s-a transformat într-un lanţ de succes, numărând 4 locaţii actuale. Pentru că au renunţat la timp, cei doi fraţi sunt plasaţi în topul de 5 jucători de poker profesionişti care au reuşit să se retragă la timp fără a-şi irosi averea acumulată din poker.

Don Johnson

Don Johnson a început târziu să se implice în industria jocurilor de noroc, debutul său având loc la vârsta de 30 de ani. Până la acel moment, a fost atras în mod deosebit de cai, dorindu-şi cu ardoare să devină un jocheu cunoscut. Deşi nu şi-a realizat acest vis a rămas conectat la cursele de cai administrând mai multe piste de cai până în anul 2000 când îşi înfiinţează propria companie care oferă pariorilor programe de pariere asistate de calculator.

La 8 ani distanţă hotărăşte să speculeze criza financiară din SUA, începând să joace pe mize mari blackjack la cazinourile din Atlanta. Miza cerută de Johnson şi acceptată la acea vreme de cazinouri era de 100000 de dolari pentru o singură mână. S-a dovedit a fi o strategie câştigătoare, Don acumulând în scurt timp fastuoasa sumă de 15 MILIOANE de dolari în 3 cazinouri de renume din Atlanta, Borgata, Caesars şi Tropicana. Deşi a făcut câteva excese după câştigarea acestor bani, cel mai bun exemplu fiind nota de plată de peste 100000 de dolari achitata într-un club de lux, Don rămâne în continuarea acelaşi om modest care locuieşte la aceeaşi adresă şi care conduce aceeaşi maşină de foarte mulţi ani.

Feodor Holz

Feodor Holz este un german născut în 1993 care se concentrează mai ales pe turneele cu mize mari de poker din mediul online. Se pare că acest lucru îi prieşte din plin germanului, fiindcă a obţinut pentru 2 ani consecutiv, în 2014 şi 2015, titlul de cel mai bun jucător de poker online. Ca o încununarea a acestui succes, în anul imediat următor reuşeşte să câştige prima sa brăţara de jucător profesionist de poker, versiunea WSOP, acumulând nu mai puţin de 5 MILIOANE de dolari.

Este un jucător de succes pentru că reuşeşte în fiecare an să acumuleze câştiguri spectaculoase care nu fac decât să-i mărească averea. Numai în anul 2020 reuşeşte să obţină 1,1 MILIOANE de dolari şi asta în numai 3 luni din an, respectiv iulie, august şi septembrie, realizând cu acest câştig o sumă totală de 34 MILIOANE de dolari. Cei mai mulţi bani provin din cele 2 mari turnee de poker, WSOP şi WPT, primul aducându-i de-a lungul carierei 13 MILIOANE de dolari în timp ce al doilea a contribuit cu „numai” 5 MILIOANE

Dan Colman

Dan Colman, pe numele întreg Daniel Alan Colman, s-a născut în localitatea Holdem din Massachusetts şi a devenit cunoscut în lumea jucătorilor de poker profesionişti prin 2 evenimente majore care i-au adus o reputaţie incontestabilă în acest domeniu. Primul eveniment care a rămas de altfel şi în istoria jocului de poker are loc în anul 2013 când reuşeşte să devină primul jucător de poker care câştigă 1 MILION de dolari într-un turneu de poker hiper – turbo.

Acesta se dovedeşte a fi unul de bun augur pentru Dan, pentru că în anul următor reuşeşte să îl învingă pe conaţionalul nostru Daniel Negreanu, adjudecându-şi în acest fel un premiu impresionant, cifrat la fabuloasa sumă de 15 MILIOANE de dolari. Turneul poartă numele de The Big One for One Drop şi a fost organizat sub egida World Series of Poker Bracelets. Câştigurile lui Dan nu se opresc însă aici, acesta reuşind să strângă frumoasa sumă de 30 de MILIOANE de dolari din activitatea de jucător profesionist de poker. Decide să se retragă din activitate în anul 2017, considerând că nu poate juca poker la nesfârşit, numele său rămânând un reper de succes pentru toţi aspiranţii la această frumoasă şi incitantă meserie

Dacă ai hotărât să fii un astfel de jucător trebuie să ştii că lucrurile nu sunt așa de uşoare. Este nevoie de timp, de bani şi mai ales de sacrificii. Rezultatul final poate să fie cel aşteptat, dar trebuie să iei în considerare şi un eventual eşec. Decizia îţi aparţine în totalitate, aşa că nu mai rămâne decât să îţi pui norocul la treabă şi să ajungi jucătorul profesionist care să impună respect în lumea competitivă a industriei jocurilor de noroc.