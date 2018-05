Trei elevi reprezintă România în acest an la competiția mondială Microsoft Office Specialist

În acest an, finala competiţiei naţionale a desemnat trei elevi pentru a reprezenta România la finala mondială a competiţie, care se va desfăşura în Orlando, Florida, la finalul lunii iulie 2018. Aceştia sunt: Mihaela Florea, elevă la Colegiul Naţional Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila, Dennis Claudiu Rotariu, elev la Colegiul Naţional Moise Nicoară din Arad şi Tiberiu Danciu, elev la Colegiului Naţional Grigore Moisil din Bucureşti. Tiberiu Danciu a reprezentat România cu succes în cadrul etapei mondiale a ediţiei din 2017, fiind primul campion român la CampionatuluiMondial Microsoft Office Specialist, la categoria Word 2013.

Premierea etapei naţionale s-a făcut în prezenţa Ministrului Secretar de Stat, Maria-Manuela Catrina şi a Consilierului Ministrului, Gheorghe Sârbu,din cadrul MCSI(Ministerul ComunicaţiilorşiSocietăţiiInformaţionale),a Inspectorului General, Nuşa Dumitriu-Lupanşi a directorului IT, Lucia Curta,din cadrul MEN (Ministerul EducaţieiNaţionale), precum şi a reprezentanţilor Microsoft România, CertiproEducation şi ai fundaţiei EOS, organizatorii evenimentului.

„În primul rând, felicitări tuturor, felicitări profesorilor care au avut încredere în elevii lor şi mai ales participanţilor pentru ca au muncit mult, foarte mult. În al doilea rând, vreau să adaug ceva pe un subiect care mie îmi este extrem de drag: am văzut multe fete în sală. Eu cred că cel puţin în Europa suntem ţara cu cele mai multe fete în IT şi este un lucru cu care trebuie sa ne mândrim. Vreau să transmit fetelor că IT-ul este un domeniu de viitor şi dacă ştii IT, poţi să faci orice altă meserie, probabil mai bine decât cei care nu au competenţe digitale,” a declarat Maria-Manuela Catrina, Ministru Secretar de Stat, MCSI.

„Îmi place să cred că am colaborat la dezvoltarea acestei competiţii, pe care o apreciez şi din calitatea de coordonator al competiţiilor naţionale din calendarul ministerului pe domeniul informatică şi tehnologia informaţiei. Cred că această competiţie este un bun antrenament pentru etapa naţională a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei. În sală se află participanţi care s-au calificat şi la această competiţie. Fundaţia EOS, alături de CertiproEducation şi Microsoft România, oferă în fiecare an, în cadrul Olimpiadei, vouchere de certificare care facilitează premianţilor participarea la Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist, numai pe baza rezultatelor de la Olimpiada de Tehnologia Informaţiei”, a declarat Nuşa Dumitriu-Lupan, Inspector General,MEN.

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 şi 22 de ani şi care sunt înscrişi într-o instituţie de învăţământ acreditată sunt eligibili pentru concurs pentru oricare dintre aplicaţiile Microsoft Word, Excel şi PowerPoint.Anul acesta 144 de candidaţi au întrunit criteriilede calificare şi au susţinut examenele până la termenul limită al competiţiei din 10 aprilie 2018. Dintre toţi cei înscrişi la etapa naţională, în finala carea avut loc astăzi s-au calificat 30 de participanţi, 10 dintre obţinând punctaj maxim de 1000 de puncte, cel mai mic punctajfiind de 944 de puncte. Cel mai tânăr candidat în competiţia din acest an are doar 13 ani, se numeşte Alexandra Popescu şi învaţă la Școala Generală nr 1. Hârtieşti, jud. Argeş. Alexandra a reuşit performanţa de a se califica un punctaj maxim pentru finala de la Bucureşti.