Telefoanele care îţi verifică starea de sănătate şi cu care poţi vedea în întuneric

HMD Global, compania care deţine licenţa exclusivă a brandului Nokia, speră ca în maximum cinci ani să ajungă în top zece producători de telefoane mobile, iar de data aceasta se bazează pe smartphone-urile cu sistem de operare Android, dar şi pe reinventarea unor modele vechi. Vârful de gamă, în prezent, este Nokia 8 Scirocco. Telefonul are o grosime de doar doi milimetri la margini, iar camera de 13 megapixeli permite un control manual deplin asupra tuturor imaginilor capturate, ceea ce ajută la realizarea unor fotografii similare cu cele realizate de un profesionist. Avantajele telefoanelor Nokia din prezent este că primesc în cel mai scurt timp toate actualizările de la Google, iar HMD Global a anunţat, de asemenea, că urmează să devină primul partener global care dispune de o gamă completă de dispozitive selectate de Google să intre în programul Android One. Disponibil la începutul lunii aprilie, Nokia 8 Sirocco se va comercializa la un preţ global de 749 euro, excluzând taxele şi subvenţiile. După ce a readus pe piaţă celebrul model Nokia 3310, anul acesta finlandezii pariază pe modelul Nokia 8810. Nokia 8110 oferă conectivitate 4G, aplicaţii precum Google Assistant, Google Maps, Google Search, Facebook şi Twitter. Telefonul de tip slider va fi disponibil din luna mai şi se va comercializa la un preţ mediu global de 79 euro.

Samsung, cel mai mare producător de telefoane din lume, a prezentat, recent, la Barcelona vârfurile de gamă Galaxy S9 şi S9 Plus. Telefoanele au un design similar cu generaţia anterioară, însă sud-coreenii au îmbunătăţit camera foto şi sunetul. Funcţia inedită pe care Samsung Galaxy S9 o are este cea de măsurare a tensiunii arteriale prin intermediul senzorului optic. Pe lângă aceasta, telefonul poate măsura şi nivelul de stres, iar în viitor Samsung vrea să ofere utilizatorilor posibilitatea de a realiza câte calorii are mâncarea orientând camera telefonului către aceasta.

