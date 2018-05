Supravieţuitorii atacului armat din liceul din Santa Fe, Florida, cer reforme privind accesul la armele de foc

Opt studenţi şi doi profesori au fost ucişi în urmă cu o săptămână la liceul din Texas când Dimitrios Pagourtzis, un elev de 17 ani al şcolii, a deschis focul asupra lor, rănind de asemenea alte 13 persoane.

Pentru prima dată după masacru, un grup de elevi a cerut public vineri restricţii privind accesul la arme, printre alte măsuri, pentru a lupta împotriva atacurilor armate.

"Realitatea, extrem de simplă, este că, dacă nu facem ceva, un alt oraş va fi distrus, la fel ca al meu", a declarat Megan McGuire, o elevă de la liceul din Santa Fe.

Tânăra a vorbit la o conferinţă de presă organizată de o filială a mişcării "March for Our Lives" (Marş pentru vieţile noastre). În februarie, supravieţuitorii atacului armat din liceul din Parkland, statul Florida, s-au mobilizat pentru a solicita o reglementare mai strictă asupra armelor de foc. Mişcarea lor a mobilizat mai mult de un milion de oameni care au ieşit în stradă la sfârşitul lunii martie pentru a protesta sub acest slogan.

Studenţii texani au afirmat că doresc reforme asupra sănătăţii mintale şi a siguranţei în şcoli, precum şi restricţii "de bun simţ" asupra armelor. Ei au cerut, de exemplu, verificarea mai strictă a antecedentelor înainte de a vinde o armă şi obligaţia de a păstra armele la domiciliu într-un loc sigur.

Elevii au promis de asemenea o serie de acţiuni pe parcursul verii, fără a face alte precizări.