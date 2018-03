Scandal Microsoft lângă o țară vecină cu România. Americanii riscă o amendă uriașă

Achiziţiile maghiare de licenţe de software Microsoft au urmat acelaşi scenariu pentru fiecare caz în parte. Sursele citate de Népszava afirmă că după alegerile parlamentare din anul 2014, în cazul dezvoltării informatice la instituţii de stat şi finanţat din bani europeni, în mod informal Tiborcz István (ginerele lui Orbán Viktor) şi fratele lui Tiborcz Péter, au devenit figuri cheie în privinţa influenţării cui trebuie să câştige licitaţiile. Beneficiarii guvernamentali investigaţi au cumpărat licenţe Microsoft la preţuri iraţionale, câteodată plătind pentru firmele intermediare de 200 de ori mai mult decât preţul la care au fost achiziţionate aceste software-e de la Microsoft. Din acest profit extra a ajuns şi în apropierea primului ministru – scrie Népszava. Tiborcz István în 2015 a apărut ca proprietar al firmei HCS Experts şi în acel an HCS trimiţând facturi regulate distribuitorilor produselor Microsoft şi-a dublat profitul, obţinând aproape un miliard de forinţi (3 milioane 100.000 de euro), astfel că Tiborcz în 2016 a obţinut din firmă dividende în cuantum de 389 milioane de forinţi (1.208.500 euro). Cumpărătorii guvernamentali nu numai că au achiziţionat în mod nejustificabil de scump produsele Microsoft, dar de multe ori au cumpărat software-e inutile. Sunt beneficiari care şi-au achiziţionat programe informatice pe care niciodată nu le-au folosit, deşi de la cumpărarea lor au trecut deja mai mult de doi ani. Nu se ştie ce a făcut firma HCS pentru a obţine acest profit şi cu ce titlu a emis facturile către distribuitori, dar cert este că personalul firmei HCS a fost minim, practic acolo au lucrat doar secretare.

În urmă cu două săptămâni un alt portal de ştiri maghiar, napi.hu a făcut noi dezvăluiri şi a scris că în efectuarea controlului la Microsoft s-a implicat şi Ministerul Justiţiei american, FBI şi Comisia de Schimb şi de Valori Mobiliare (Securities and Exchange Comission – SEC). Potrivit informaţiilor portalului, în afacere sunt vizate şi instituţii ale statului maghiar, cum ar fi Oficiul Naţional de Impozite şi Taxe Vamale (NAV) (corespondentul ANAF-ului din România) şi Comandamentul Naţional al Poliţiei (ORFK) (corespondentul Inspectoratului General al Poliţiei). Cu toate acestea la întrebarea cotidianului Népszava Ministerul Cabinetului Primului Ministru a răspuns că nu au cunăştinţă despre faptul că ar exista vreo verificare a firmei Microsoft privind achiziţionarea de licenţe de software-e a instituţiilor guvernamentale şi cabinetul primului ministru nu se ocupă cu problemele internă a firmei respective. Cu toate acestea sursele ziarului au dezvăluit că se fac cercetări la mai mult de zece instituţii de stat. În afară de NAV şi ORFK şi la SC. HMEI firma subordonată Ministerului Apărării şi la o firmă care derulează achiziţii pentru Ministerul Sănătăţii. Centrul Microsoft din America pentru a clarifica situaţia a angajat o firmă de avocatură internaţională care acum zece ani a investigat o afacere de corupţie a firmei Telekom Hungary în Muntenegru.

