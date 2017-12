România, atractivă pentru străini

Piața de fuziuni și achiziții din primele nouă luni ale anului a depășit două miliarde de euro, mai mult de dublu față de valoarea înregistrată în primele trei trimestre din 2016, conform datelor Deloitte România.

Cum ultimul trimestru al anului trecut a însumat tranzacţii în valoare de 854 milioane euro, este de aşteptat ca ultimele trei luni din acest an să adune fuziuni şi achiziţii de circa un miliarde de euro . Numărul tranzacţiilor realizate în primele nouă luni a fost de 77, semnificativ peste cele 61 din aceeaşi perioadă a anului trecut, iar valoarea medie a tranzacţiilor a fost de 56 milioane euro. Au fost consemnate şase tranzacţii mari, cu valoare între 100 şi 500 milioane euro, care au ridicat semnificativ suma totală investită în M&A.

Dacă anul trecut am asistat la finalizarea unor tranzacţii foarte mari, precum vânzarea acţiunilor pe care Ion Țiriac le mai deţinea la UniCredit Țirian Bank către UniCredit Bank, operaţiune care s-a ridicat la 700 milioane dolari, anul acesta valorile s-au redus. Listarea la bursă a Digi Communications a însemnat 815 milioane lei (aproximativ 185 milioane euro), dar în acest caz nu este vorba de o tranzacţie M&A. În schimb, Digi Communications a cumpărat compania maghiare Invitel, operator de comunicaţii fixe din ţara vecină, pentru care a plătit 140 milioane euro. Acţionarii operatorului sunt Ilford Holding şi Invitel Technocom, controlare de China Central and Eastern European Investment Co-operation Fund, iar compania este prezentă de 20 de ani pe piaţa din Ungaria, având aproape 0,7 milioane abonamente active de comunicaţii. „Preţul total ce urmează a fi plătit de către Digi HU către vânzători este de 140 milioane euro, această sumă făcând obiectul unor ajustări viitoare în cadrul tranzacţiilor de o asemenea dimensiune“, se arată în comunicatul Digi Communications.

Achiziţii ale companiilor de stat

O tranzacţie aflată încă în desfăşurare este achiziţia hotelului Radisson din Bucureşti de către fondul de investiţii Revetas Capital, a cărei valoare se ridică la 177,5 milioane euro. Fondul este specializat în achiziţia de active imobiliare aflate în dificultăţi financiare pe care ulterior le vinde, iar tranzacţia ar trebui finalizată până la finalul acestui an. Printre activele Revetas din ţara noastră se găseşte şi mall-ul Vitantis din Capitală, pe care l-a achiziţionat în urmă cu trei ani. Hotelul Radisson, fost Bucureşti, a fost cumpărat la începutul anilor 2000 de grupul israelian Elbit Medical Imaging, deţinut de Europe Israel Ltd şi în care a investit circa 70 milioane euro în modernizare. „Valoarea cu care s-a vândut hotelul va deveni o referinţă pentru alte hoteluri de cinci stele din România“, spune Ioana Filipescu, partener consultanţă fuziuni şi achiziţii la Deloitte România, care mai arată că se aşteaptă la mai multe tranzacţii de acest gen în următoarea perioadă.

Un transfer de proprietatea aşteptat de multă vreme şi negociat pe măsură este cel al pachetelor deţinute de Fondul Proprietatea la filialele regionale ale Electrica către compania mamă. Valoarea totală a tranzacţiei se ridică la 752,03 milioane lei (aproximativ 165 milioane euro) şi cuprinde patru pachete de acţiuni la filialele de distribuţie ale Electrica. Fondul Proprietatea avea în strategia de management vânzarea acestor acţiuni, dar s-a negociat foarte mult timp până la un acord. De altfel, mulţi analişti consideră că Electrica a agreat un preţ mai mare decât era de aşteptat conform pieţei din prezent.

Băncile elene scoase la mezat

Sectorul bancar nu va încheia nici anul acesta fără tranzacţii, principalele vizate fiind cele deţinute de companii din Grecia, care sunt în continuare în perioadă de lichidare a activelor mai puţin performante. Grupul National Bank of Greece (NBG) este unul dintre acestea şi vizează ieşirea din sectorul bancar autohton, fapt care va fi realizat odată cu finalizarea vânzării Banca Românească către OTP Bank. Tranzacţia a fost anunţată oficial la sfârşitul lunii iulie, iar acum se află în analiza Consiliului Concurenţei. Valoarea estimată a tranzacţiei este de 100 milioane euro (suma oficială nu a fost anunţată public), ceea ce ar înseamna că este una dintre cele mai mari din ultimii ani. Grupul ungar OTP Bank va urca după achiziţie între primele opt bănci din România. Banca oferă servicii financiare şi în Muntenegru, Bulgaria, Rusia, Croaţia, Ucraina, Slovacia şi Serbia, iar în ţara noastră a mai achiziţionat RoBank, în 2004, şi Millennium Bank, în 2015.

O altă companie financiară elenă care se pregăteşte de exit de pe piaţă este Eurobank, care se află pe ultima sută de metri în vânzarea Bancpost. Pe 15 septembrie Eurobank a anunţat intrarea în ultima etapă a negocierilor cu Banca Transilvania pentru Bancpost, ERB Retail Services IFN şi ERB Leasing IFN, negocieri care se aşteaptă a fi finalizate până la sfârşitul anului. Valoarea tranzacţiei este necunoscută în acest moment, dar este estimată la circa 230 milioane euro. Grecii de la Eurobank au retras, prin decizia din iulie din cadrul AGA, diminuarea capitalului social al Bancpost cu 48 milioane euro. Banca Transilvania va putea ataca inclusiv fotoliul de lider al sistemului bancar din ţara noastră în urma acestei tranzacţii, Bancpost având o cotă de piaţă de 2,9% la finele lui 2016, procent cu care ocupa locul al noulea în topul băncilor. Eurobank a vândut în 2015 şi un pachet de 80% din compania de asigurări Eurolife ERB Insurance Grup, care opera în Grecia şi România, către fondul canadia Fairfax.

Industria alimentară creşte

Industria alimentară continuă, la fel precum cea bancară, consolidarea, piaţa autohtonă fiind tot mai atractivă pentru giganţi alimentari internaţionali. Sigma Alimentos, un grup mexican, va prelua 51% din acţiunile Caroli Foods Group de la familia libaneză El Solh şi va ajunge astfel la deţinerea integrală a Caroli. Cu 1.200 de angajaţi la unitatea de producţie de la Piteşti, Caroli Foods este lider pe piaţa de mezeluri din România, cu vânzări de 88 milioane euro la nivelul anului trecut. Valoarea transferului nu a fost făcută publică, dar cumpărătorul a anunţat că va finanţa preluarea din propriile lichidităţi, care se ridică la aproape 600 milioane dolari. Sigma Alimentos are operaţiuni la nivel global şi venituri anuale de 5,7 miliarde dolari. Principalele regiuni în care operează sunt America de Nord, America Latină şi Europa de Vest, iar în prezent îşi face tot mai mult intrarea în Europa de Est. Compania face parte din grupul Alfa, care are venituri totale de 15,8 miliarde dolari. Caroli Foods deţine în ţara noastră brandurile Caroli, Sissi şi Primo, iar principalii concurenţi sunt Unicarm, Cris-Tim, Meda şi Aldis.

În industrie au mai avut loc tranzacţii, precum preluarea producătorului de mezeluri Arterimpex de către grupul Benedek. În această perioadă se desfăşoară şi tranzacţia de achiziţie a producătorilor de carne Elit şi Vericom de către Smithfield România, care va duce la consolidarea sectorului de producţie carne, în principal carne de porc.