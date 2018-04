Reacţia jurnalistului Cristian Tudor Popescu după gafa premierului Dăncilă „20 20”

Prezent la postul de televiziune digi24, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus că atunci când a aflat de s-a dus cu gândul la un paragraf din romanul „Cel mai iubit dintre pământeni, al lui Marin Preda.

„Eu n-am văzut în direct această zicere a doamnei Dăncilă, am văzut ştirea pe Digi24 şi reacţia mea a fost literară, pe loc, m-am dus, am scos cartea din bibliotecă şi vă citesc câteva rânduri. E vorba de un deţinut în mina de la Baia Sprie în anii 50: 'La intrarea în galerie, treceam prin faţa unei gherete, în care stătea la căldură, în timp ce noi tremuram de frig, un gardian căruia trebuia să-i spunem ce număr suntem (fiindcă nu mai aveam nume, eram numere). Și nu ştiam ce îl apuca pe gardian când i se spuneau numere care treceau de o mie, de pildă 1003, cum era al meu, începea să urle, ieşea afară şi se pornea să ne care la pumni în figură şi lovituri cu bocancul în fluierele picioarelor înjurând cu o mare inventivitate. Am înţeles repede, însă, că individul nu ştia să scrie astfel de numere, şi unul dintre noi ne scăpă de furia turbată a acestui semianalfabet, pronunţând nu o mie trei, ci zece zero trei. «Păi, aşa, futu-vă mama voastră de reacţionari», zise gardianul, şi de atunci încetară şi accesele lui de violenţă. Nu mi-ar fi trecut prin cap să ghicesc din ce pricină îşi ieşea ăsta din pepeni, dar unul dintre noi mai vechi avusese inspiraţia'”, a spus Cristian Tudor Popescu.